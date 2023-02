Le Groupe Boudreault acquiert l’entrepreneur général Joseph-Arthur Belley

L’acquéreur n’a pas l’intention, pour le moment, de changer le nom de l’entreprise acquise et six des emplois de l’entrepreneur général ont été conservés et intégrés à la nouvelle équipe qui compte à présent plus de 80 employés.

En entrevue avec Radio-Canada, la directrice des communications du Groupe Boudreault, Jessica Prescott, précise que la plupart des employés de la PME familiale ont profité de la transaction pour prendre leur retraite.

Le Groupe Boudreault souhaite par cette transaction poursuivre sa croissance dans le créneau de la gestion immobilière. C’est près de 240 logements qui s’ajoutent au parc immobilier de la société, dont 15 blocs à appartements situés sur la rue d’Angoulême dans l’arrondissement de Chicoutimi.

L’entreprise a également pour objectif de revendre quelques-uns des terrains acquis à des particuliers ou encore à des entrepreneurs en construction qui auraient des projets.

Ce sont des terrains prêts à construire. Il y en a qui sont près de la rue des Épervières à Chicoutimi-Nord et un second lot non loin de la rue des Archanges. Il y a aussi dans la transaction d’autres terrains qui ne sont pas développés et dont le zonage n’est pas encore déterminé , explique Mme Prescott.

L'ancien PACO

Le Groupe Boudreault a tout récemment remporté l’appel de proposition pour le terrain de l’ancien concessionnaire PACO dans le centre-ville de Chicoutimi, l’entreprise avait alors déposé un projet.