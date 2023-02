Une deuxième famille ukrainienne s’installe à Tête-à-la-Baleine

Une famille ukrainienne de six personnes ㅡ deux adultes et quatre enfants ㅡ est arrivée à bon port, mercredi, à Tête-à-la-Baleine. Ce petit village de la Basse-Côte-Nord ouvre ses bras, pour une deuxième fois en un an, afin d’accueillir ces réfugiés de la guerre.

Deux résidents du village, Ivonne Fuentes et Mickael Lambert, ont coordonné le projet pour accueillir dans la communauté les familles qui ont fui la guerre en Ukraine.

Cette deuxième famille a fait le long chemin depuis la Pologne jusqu’à Montréal, où Ivonne Fuentes et Mickael Lambert l'ont accueillie. Ils ont ensuite parcouru la distance entre la métropole et la Basse-Côte-Nord par la route et par avion.

Jointe mercredi soir, après le long périple, Ivonne Fuentes était soulagée.

C’est toute une aventure. Tous les bagages ne rentraient pas dans l’avion, donc Mickael arrive jeudi, avec le ski-doo, avec le cométique et avec tous les bagages restants, raconte Ivonne Fuentes.

Ivonne Fuentes et Mickael Lambert coordonnent le projet d'accueillir deux familles ukrainiennes à Tête-à-la-Baleine. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Ivonne Fuentes

Cette deuxième famille ukrainienne a rencontré de longs délais administratifs avant de pouvoir s’envoler vers le Canada, raconte Mickael Lambert.

Pourtant, les préparatifs bureaucratiques ne représentent même pas 50 % du projet , selon lui.

« L’arrivée des familles, au niveau logistique et des papiers, c’est facile à faire. Après le gros défi, c’est la citoyenneté et l’intégration dans le village. » — Une citation de Mickael Lambert, résident de Tête-à-la-Baleine

Le village de Tête-à-la-Baleine, sur la Basse-Côte-Nord (Photo d'archives) Photo : Luce Lemieux-Huard

Une école à majorité ukrainienne

L’arrivée des enfants ukrainiens dans la dernière année a carrément assuré la survie de l’école Gabriel-Dionne.

En vertu des règles du centre de services scolaire, comme Tête-à-la-Baleine ne compte que 100 habitants, il faut un minimum de cinq enfants qui fréquentent l’établissement pour que les activités soient maintenues.

Il en restait trois avant l’arrivée de la première famille ukrainienne en septembre 2022.

L'école primaire Gabriel Dionne, en été (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

C’est certain que l’arrivée des familles ukrainiennes, c’est venu soulager beaucoup. Ça fait des élèves de plus, de la vie de plus dans le village. Ça a baissé le niveau de stress , témoigne Jeanne d’Arc Monger, mère de la plus jeune élève de Tête-à-la-Baleine.

Grâce à la nouvelle famille, deux enfants supplémentaires seront inscrits à l’école du village cette année.

Roxanne Tremblay, enseignante en francisation, est chargée de l’intégration des enfants ukrainiens à l’école. Si ses élèves font beaucoup d'efforts en classe dans les derniers mois, le contexte d'apprentissage du français à Tête-à-la-Baleine est malgré tout particulier.

Habituellement, dans une classe de francisation, on a des gens de cultures différentes qui se retrouvent avec une langue commune : le français , explique Roxanne Tremblay. Tandis que là, j’ai trois élèves qui parlent ukrainien et qui n’ont pas besoin de parler français, donc c’est plus difficile pour eux.

L’arrivée de la deuxième famille ukrainienne pourrait cependant changer la dynamique de l’école, croit-elle.

Ils sont plus jeunes, ça va apporter du renouveau. J’espère que ça va aider mes élèves, parce qu’ils vont être capables d’expliquer des choses, ils vont vouloir montrer leurs connaissances et les aider , soutient l'enseignante.

Roxanne Tremblay ajoute que les Baleinois sont heureux et enthousiastes d’accueillir les nouveaux villageois.