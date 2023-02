Un spectacle de drag queen pour enfants reporté à l’Î.-P.-É. après une vague de haine

Une vague de haine a déferlé sur la page Facebook de Kings Playhouse. Plus de 800 commentaires, dont une majorité haineuse et intolérante, ont été laissés après un message publié pour faire la promotion de l’événement familial.

Certains commentaires parlaient d’organiser un rassemblement pour protester contre la lecture d’histoires pour enfants par une drag queen. L’artiste qui devait se produire aurait également été harcelé en ligne.

Au pied du mur, la direction de l’établissement a décidé de repousser l'événement, craignant pour la sécurité de l’artiste et du personnel.

Mais la directrice générale de Kings Playhouse, Catherine O’Brien, ne baisse pas les bras et souhaite que l’événement ait bien lieu à une date ultérieure.