Michel Marc Bouchard lauréat du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Le dramaturge québécois Michel Marc Bouchard recevra au printemps la plus haute distinction accordée dans le domaine des arts du spectacle au Canada. L’artiste originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a signé plus d’une vingtaine de pièces de théâtre jouées partout dans le monde.

Remis annuellement depuis 1992, les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) célèbrent également l'excellence dans les domaines de la danse, de la musique classique, de la musique populaire, du cinéma et de la radiotélédiffusion.

Avec une vision poétique à la fois universelle et intemporelle, Michel Marc Bouchard explore les relations humaines, et notamment la notion de marginalité et l’univers queer , a indiqué mercredi la Fondation des PGGAS par voie de communiqué.

L’homme de théâtre, qui est aussi scénariste, librettiste, professeur et commissaire d’expositions, est un habitué des prix honorifiques. En 2019, il a été décoré de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Il a également été fait Officier de l'Ordre du Canada et Chevalier de l'Ordre national du Québec.

Une adaptation brésilienne de «Tom à la ferme» a été présentée à Rio de Janeiro en 2017. Photo : Ana Claudia

Mentionnons que pas moins de cinq de ses pièces ont été portées au grand écran; la plus récente production canadienne étant Tom à la ferme. Ce film de Xavier Dolan a notamment remporté le Prix FIPRESCI de la Mostra de Venise en 2013.

Le cinéaste québécois s’est d’ailleurs inspiré d’une autre œuvre théâtrale de Michel Marc Bouchard, La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, pour sa première série télévisée, qui a été diffusée l'an dernier.

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle seront remis le 27 mai au Centre national des Arts (CNA), à Ottawa. Y seront également honorés le chorégraphe James Kudelka, la chanteuse de jazz Molly Johnson, la soprano Rosemarie Landry et l’autrice-compositrice-interprète k.d. lang.

Le gala de remise de prix sera présidé par le lauréat du CNA 2021 Ryan Reynolds, populaire acteur hollywoodien originaire de Vancouver. Il sera accompagné dans ses fonctions par son épouse, l’actrice américaine Blake Lively.