Un été marqué par le manque de main-d’œuvre à prévoir dans le réseau de santé estrien

Comme les années précédentes, les services non urgents seront revus à la baisse pendant la saison estivale. Le Centre de prélèvement de la rue Argyll sera notamment fermé. Les patients n'ayant plus besoin de soins aigus, ou en attente d’une place en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), seront quant à eux retournés plus tôt à la maison avec un accès à des services externes.

La baisse de la cadence a cependant ses limites. Le CIUSSS se fixe donc plusieurs objectifs pour répondre aux besoins, et la rétention du personnel arrive en haut de sa liste de priorités.

« La rétention de main-d'œuvre, c'est le problème le plus important aux CIUSSS de l’Estrie - CHUS. On perd beaucoup trop de gens par rapport au nombre de gens qu'on réussit à embaucher. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

En 2022, 3000 employés ont quitté l'organisation, et 3200 personnes ont été embauchées. Les arrivées compensent donc à peine les départs. Les employés qui partent sont majoritairement nouveaux dans le réseau.

On sait qui nous quitte. Ce sont les moins de 40 ans, en général, moins de deux ans [de service]. Ce n’est pas ceux qui ont suffisamment d'ancienneté pour avoir des vacances à une période intéressante. Alors là, c'est l'effort qu'on va réussir à faire, de réussir à aménager. Puis je l'ai dit, il va falloir que ça se fasse sur plusieurs années, on ne pourra pas le faire de façon drastique parce qu’il ne faut pas non plus augmenter le temps supplémentaire obligatoire , soutient Yann Belzile.

Miser sur les horaires décentralisés

Pour fidéliser sa main-d'œuvre, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS mise notamment sur un programme de confection d'horaires décentralisé. Ce sont 500 travailleurs qui en ont bénéficié en 2022. Ce projet pilote sera étendu en 2023 afin que 6000 personnes y aient accès, soit près du tiers du personnel.

Là où le programme a été instauré, le temps supplémentaire obligatoire a diminué, indique la direction de l’établissement de santé.

« On le mesure très concrètement, que les gens préfèrent organiser leurs horaires par eux-mêmes plutôt que de façon centralisée. Alors ça, ça en crée de la satisfaction. Ça crée une probabilité qu'ils veulent rester avec nous. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Ces efforts sont louables, mais insuffisants, selon le Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est, qui représente les infirmières.

L'autogestion des horaires, c'est quelque chose qui aide quand l'équipe de travail est suffisante. Mais quand l'équipe de travail n'est pas suffisante, comme à l'urgence à Granby, c'est un bel exemple. Avant les Fêtes, ils ont débuté l'autogestion des horaires. Puis quand ils ont vu les horaires avec tous les quarts de travail à découvert, ça a créé énormément d'anxiété, parce que là, déjà à l'avance, ils savaient qu'ils feraient du temps supplémentaire obligatoire , déplore la présidente par intérim du syndicat, Stéphanie Goulet.

Stéphanie Goulet est présidente par intérim pour la FIQ-SPSCE. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Enquête de la CNESST à Granby

Une enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est par ailleurs en cours à l'Hôpital de Granby après le dépôt d'une plainte anonyme en lien avec la surcharge de travail.

Le syndicat dit avoir décidé d'appuyer cette plainte après avoir entendu de nombreux témoignages bouleversants. Depuis le 10 février, le syndicat réalise ainsi une évaluation des risques psychosociaux auprès de ses membres, et les résultats seront déposés à la CNESST . Cette dernière avait aussi dû intervenir à l'hôpital de Cowansville en novembre 2022.

L’employeur s’est mis en action plus rapidement cette fois-ci, donc il a déjà ajouté certains types d'emplois pour soulager nos membres. Il a ajouté des agentes administratives, entre autres, et a ajouté une infirmière auxiliaire - il n’y en avait pas à l'urgence à Granby - pour un peu soulager la surcharge de travail. Mais on tombe toujours à la même place. Il n’y a plus de personnel, il y a des quarts de travail qui restent à découvert et on n'est pas capable de les combler , explique Stéphanie Goulet.

Avec des taux d'occupation qui frisent souvent les 150 % dans plusieurs hôpitaux régionaux, le syndicat presse le CIUSSS d'agir. Il demande par ailleurs depuis avril 2022 une rencontre avec l'employeur pour lui présenter sa liste de solutions afin de favoriser la rétention du personnel.

Avec les informations de Guylaine Charette