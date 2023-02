Des citoyens souhaitent maintenir le QG de la police de Gatineau sur le boulevard Gréber

Dans une résolution adoptée le mois dernier, l'Association des résidents du Carrefour-de-l'Hôpital (ARQCH) demande à la Ville de Gatineau de maintenir ses installations policières sur le boulevard Gréber et de les agrandir, s'il le faut, pour en faire le futur quartier général.

Les membres se disent inquiets par rapport à la décision du conseil municipal de délocaliser l'actuel quartier général de la police situé au 590 boulevard Gréber.

Une délocalisation vers le centre-ville de Hull viendrait ainsi affaiblir la qualité des services offerts et les temps de réponse en services policiers pour les districts situés à l’est de Gatineau , soutient l' ARQCH dans sa résolution.

Le poste de police du secteur de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada/Jean-Sébastien Marier

C'est la sécurité de nos enfants. Nous, on a une école au coin et on a eu des enfants [et] des brigadiers qui se sont fait accoster par des messieurs le matin, des messieurs âgés. Les policiers étaient autour, ils ont fait des patrouilles, ils nous ont aidés. Les policiers quand tu leur demandes quelque chose, ils sont toujours-[là] , cite en exemple Monique Hudon, présidente de l' ARQCH , dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Dans un contexte où l'administration municipale a annoncé, mardi, que Gatineau devra faire des choix difficiles en ce qui concerne les infrastructures en raison de sa limite financière, entre autres, Mme Hudon estime que l'actuel centre Robert-Guertin pourrait être utilisé à d'autres fins afin d'économiser de l'argent.

La façade du Centre Robert-Guertin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Combien il y a d'itinérants ? Pourquoi on ne fait pas des logements à prix modique dans [le centre Robert-Guertin]. Pour faire la station de police, ça va être une autre affaire. Il va falloir acheter la bâtisse, décontaminer le terrain, faire ceci, faire cela. C'est nos taxes, ça coûte cher les taxes. On vient d'avoir nos papiers de taxes et les taxes ont encore augmenté. Tout augmente. Je ne vois pas pourquoi on ferait des dépenses inutiles quand on a une bâtisse pas si vieille que ça à Gatineau , surenchérit Mme Hudon.

Impossible d'agrandir Gréber , soutient un élu

Selon la mairesse de Gatineau, France Bélisle, la discussion sur le choix du terrain du futur quartier général de la police devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Mais d'ores et déjà, le président du Comité exécutif, Daniel Champagne, estime que toutes les options ont été évaluées avant d'envisager le déménagement du quartier général de la police. Et l'actuel quartier général de la police, situé au 590 boulevard Gréber, ne répond juste pas aux critères d'optimisation de terrain .

Il nous a été démontré que le site de Gréber, pour une centralisation de services, ne répond presque à aucun critère qui sont nécessaires pour un déploiement optimal et efficace de la police.[...] De penser que si on maintient Gréber et on le rénove, ça va sauver de l'argent, c'est faux. Parce que le service nous a démontré sans équivoque que c'est simplement impossible d'agrandir Gréber. Pour le garder, il faudrait complètement le détruire et il faudrait reconstruire. Si on fait ça, en termes d'investissement, on se retrouve dans le même contexte , argumente le conseiller Champagne.

Daniel Champagne, conseiller municipal du district de Versant. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La Ville a d'ailleurs accordé mercredi un contrat de plus de 800 000 $ pour l'achat de modulaires qui pourront héberger les policiers du boulevard Gréber. Plus tôt dans la journée, M. Champagne avait ajouté que la Municipalité a préféré faire l'acquisition des modulaires plutôt que de les louer puisqu'ils pourront être utilisés à d'autres fins par la suite, notamment aux abords de patinoires de quartier.

Avec les informations de Gaëlle Kanyeba et de Nathalie Tremblay