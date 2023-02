Une tempête de neige et de pluie verglaçante s’abat sur le sud de l’Ontario

L’hiver était de retour dans le sud de l’Ontario mercredi, amenant avec lui de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante, selon les régions et les heures de la journée.

Environnement Canada a publié des alertes météo pour 30 régions qui s’étendent de Windsor à Cornwall et du Niagara jusqu’aux secteurs de Muskoka et de Haliburton.

Les accumulations risquent d’atteindre 25 cm dans les secteurs les plus touchés.

À Windsor, les routes, les trottoirs et les terrains de stationnement seront glissants à cause du verglas. Photo : CBC / Jennifer La Grassa

Dans les secteurs de London, de Windsor et du Niagara, les accumulations de glace et les vents forts risquent d’endommager des arbres. En milieu de soirée, Hydro One signalait des pannes d'électricité touchant des milliers de foyers à Windsor.

Dans ces régions, les températures devraient augmenter et la pluie verglaçante se transformer en pluie, en bruine verglaçante ou en bruine d'ici jeudi matin.

Le trajet de cette tempête est assez connu. Il s’accompagne de beaucoup d’humidité qui, combinée à ces températures, peut entraîner un mélange de précipitations , a expliqué le météorologue Geoff Coulson.

Des alertes de neige, de pluie verglaçante ou de tempête hivernale sont en vigueur dans tout le sud de la province. Photo : Environnement Canada

La tempête qui frappe la grande région de Toronto mercredi soir doit ensuite se diriger vers Ottawa, mais le froid va probablement persister.

Toronto a ouvert quatre de ses haltes de réchauffement pour les sans-abri :

Metro Hall (55, rue John);

Scarborough Civic Centre (150, promenade Borough);

Mitchell Field Community Centre (89, avenue Church);

Cecil Community Centre (58, rue Cecil).

Patience et prudence

La police de Toronto presse les automobilistes de ralentir et d'adapter leur conduite aux conditions routières.

La Commission de transport de Toronto prévient les usagers que les déplacements seront plus lents et que des autobus et des tramways devront emprunter des détours. Il n’y a par ailleurs pas de service de métro sur la ligne 3 entre Kennedy et McCowan. Des autobus font la navette.

Metrolinx prévoit apporter des changements notables aux horaires des trains de banlieue GO jeudi.

À l’aéroport Pearson de Toronto, de nombreux vols sont retardés ou ont carrément été annulés. La direction recommande aux passagers de vérifier l’état de leur vol avant de quitter la maison.

À Billy Bishop, la majorité des départs étaient annulés à partir de 15 h et le dernier avion a atterri à 17 h 20. Déjà, une dizaine de départs prévus en matinée jeudi étaient déjà annulés en début de soirée mercredi.