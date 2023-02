Lancement de la saison des sucres au Québec

Le Québec est le seul endroit au monde qui dispose d’une réserve stratégique mondiale de sirop d’érable. Ce qui nous distingue nous, [c'est qu'] on a un classement. Chaque livre de sirop qui est mis en baril pour les transformateurs, c’est du sirop qui est classé , explique le président des Producteurs acéricoles de la Mauricie. L’immense réserve permet aux acheteurs et aux transformateurs de s’en procurer pendant toute l’année.

Autrefois on avait une production qui était plus saisonnière. On ne voyait pas le sirop d’érable et les produits dérivés à l’année. Ce qui n’est plus le cas maintenant , dit-il.

Le troisième bâtiment qui a été construit au cours de la dernière année dans cette municipalité du Centre-du-Québec servira d’entrepôt de réserve pour répondre aux besoins lors d’années de récoltes exceptionnelles comme l’ont été 2020 et 2022.

La réserve stratégique de sirop d'érable est située au Centre-du-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Cette réserve de sirop d’érable est exclusivement alimentée par les producteurs acéricoles du Québec, qui produisent environ 72 % de la production mondiale , peut-on lire dans le communiqué des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

Des coûts qui explosent

Si le président des Producteurs acéricoles de la Mauricie ne peut prédire si la prochaine saison sera bonne, il peut à tout le moins assurer que le sirop n’échappera pas à la hausse des prix. Comme partout ailleurs, la main-d’œuvre se fait rare et lorsqu’elle est disponible, elle coûte plus cher en raison de la compétition.

Éric Bouchard fait aussi valoir que les coûts ont explosé, tant au niveau du carburant que des équipements acéricoles, dont les contenants servant à la mise en marché des produits. Tous ces contenants-là ont augmenté de façon faramineuse, on parle de 30 à 50 % d’augmentation sur chaque item utilisé.

Déjà de la sève

Les érables ont coulé en février. Ce n’est pas inhabituel, ça arrive parfois même en janvier, selon Éric Bouchard, président des Producteurs acéricoles de la Mauricie et acériculteur à Hérouxville. Mais ne vous attendez pas à ce qu’on fasse du sirop avec cette première coulée, qui sert surtout d’eau de rinçage. À la fin de la saison précédente, les tubulures ont été désinfectées, souvent avec de l’alcool ou des fois c’est de l’eau d’érable qui reste dans les tubulures et qui fermente et qui fait un genre de vinaigre qui désinfecte la tubulure , explique Éric Bouchard. On jette donc la première eau, car elle a servi à nettoyer les tuyaux.

N’en demeure pas moins que les producteurs acéricoles sont prêts pour la nouvelle saison. Les gros producteurs commencent à entailler en janvier, d’autres en février, pour pouvoir être fins prêts en mars lorsque la saison démarre véritablement.

D’après une entrevue réalisée à Toujours le matin