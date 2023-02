Des formations pour lutter contre les violences sexuelles dans le milieu de la musique

Environ 25 % des cas d'agressions sexuelles se déroulent lors de grands événements ou de festivals, selon des données de 2014. Pour faire face à ce problème majeur, le Project SoundCheck a été créé à Ottawa. L’organisme a depuis élaboré des formations proposées aux professionnels et amateurs de musique partout au pays.

Ces formations sont proposées au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années, mais pour la première fois, cette semaine, elles étaient offertes gratuitement grâce à un financement provincial obtenu par Musique NB.

L’objectif de cet apprentissage est de lutter contre l'apathie des spectateurs, c'est-à-dire la tendance à ignorer les incidents de harcèlement et d'agression sexuels dans les situations de grands groupes où les gens se sentent moins responsables des autres ou supposent qu'une autre personne va intervenir , est-il écrit sur le site de Project SoundCheck.

Pour Penelope Stevens, la formation est bénéfique et permet d'apprendre à intervenir quand on est témoin d'une agression sexuelle. Photo : Bang On Photo

Ces formations de trois heures aident les participants à reconnaître les situations où il y a un danger et permet d’apprendre des outils pour intervenir et réagir , explique Penelope Stevens, responsable du programme voies de l’industrie à Musique NB et musicienne.

Pour le moment, les formations ne sont disponibles qu’en anglais, mais Project SoundCheck travaille à les développer aussi en français.

Ces outils peuvent prendre plusieurs formes selon Penelope Stevens qui a elle-même suivi la formation il y a plusieurs années.

Ça peut être d’aller parler à l’auteur de l’infraction ou essayer d’écarter la victime de la situation. Il faut savoir s’adapter à la situation et choisir la tactique qui sera la plus sécuritaire pour tout le monde , détaille la responsable chez Musique NB.

Penelope Stevens, qui est aussi serveuse, estime que cette formation lui est également utile dans ce cadre-là. Elle lui permet d’être plus attentive afin de mieux détecter les situations problématiques et savoir comment intervenir.

Du côté de Musique B, on sent un véritable intérêt pour la formation. Une limite a dû être mise pour permettre le meilleur apprentissage possible. 20 places étaient disponibles mardi et une seconde session gratuite de formation va être offerte le 13 mars.