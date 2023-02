Décriminalisation des drogues : une solution « prématurée », selon la police

L’Association des chefs de police de l’Alberta croit qu’il serait « incroyablement prématuré » de penser à décriminaliser les drogues et qu'il faudrait plutôt se pencher sur des solutions qui mettent l'accent sur la sécurité communautaire.

Elle s'appuie sur une étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) qu'elle a commandée auprès de l’organisation sans but lucratif Community Safety Knowledge Alliance et rendue publique mercredi lors d’une conférence sur la sécurité communautaire et le bien-être à Calgary.

D’après la recherche, la consommation de drogues est un problème social complexe qui nécessite plus d’une solution.

Abordant dans le sens des conclusions de l'étude, Mark Neufeld, président de l’Association des chefs de police de l’Alberta et chef de police de Calgary, affirme que les organismes sociaux, les fournisseurs de soins de santé et le système de justice doivent travailler ensemble pour résoudre ce problème extrêmement complexe .

« Ce qui ne peut pas être différent, c’est l’engagement que les organismes sociaux, les prestataires de soins de santé et le système judiciaire prennent pour résoudre ensemble le problème. » — Une citation de Mark Neufeld, président de l’Association des chefs de police de l’Alberta

Équilibrer les besoins de l’individu avec les besoins de la communauté n’est pas une tâche facile , déclare -t-il dans un communiqué de presse.

Le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee, soutient également qu’il n’y a pas de solution unique et autonome à la crise de la toxicomanie.

« Nous devons cesser d’essayer de sortir de cette crise en nous précipitant vers des idées comme la décriminalisation, qui exacerberont les défis. Seule une suite de services coordonnés, intégrés et étroitement connectés au sein d’un écosystème entier peut nous aider à relever ce défi. » — Une citation de Dale McFee, chef de la police d’Edmonton

L’idée de décriminaliser la possession de substances illicites suscite un débat considérable au Canada.

Le rapport de CSKA précise qu’on enregistre de plus en plus d’appels à la décriminalisation depuis que la Colombie-Britannique a obtenu une exemption fédérale en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour permettre la possession de petites quantités de drogues illégales.

L’Association canadienne des chefs de police et l’Association des chefs de police de la Colombie-Britannique soutiennent la décriminalisation dans le cadre d’un ensemble intégré de réformes.

Avec les informations de La Presse canadienne