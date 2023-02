Deux médailles pour la Rimouskoise Camille Tremblay aux Jeux d’hiver du Canada

Des athlètes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent participent aux Jeux d'hiver du Canada, qui ont débuté le 18 février.

L’athlète de 17 ans, qui participe à ses premiers grands Jeux multisports, a mis la main sur la médaille de bronze mercredi matin à l’épreuve du 500 mètres. La glace était super belle , commente-t-elle.

« Le 500 est mon épreuve favorite. » — Une citation de Camille Tremblay, patineuse de vitesse

J’ai eu une saison rocambolesque avec des hauts, mais aussi des bas très bas. Cette médaille-là vaut beaucoup pour moi. C’est vraiment quelque chose que je voulais avoir et ça m’a permis de regagner de la confiance , confie la jeune athlète.

L’Oval, une patinoire extérieure, est exposée aux intempéries. Lors des deux jours d’entraînement, les conditions de la glace étaient médiocres, rapporte la Rimouskoise, ce qui lui a nui lors de la première épreuve du 1500 mètres mardi. Il faut faire avec! , dit-elle.

Mercredi après-midi, Camille Tremblay et trois coéquipières de l’équipe du Québec ont remporté l’or à l’épreuve de la poursuite par équipe.

Les patineuses ont remporté l’or à l’épreuve de la poursuite par équipe aux Jeux d’hiver du Canada 2023. Photo : Maxime Thibault, équipe du Québec

L’ex-membre du club Cyclones de Rimouski, qui patine au Centre d’entraînement Gaétan-Boucher à Québec, sera du départ de trois autres distances. Elle compétitionnera lors de l’épreuve et 3000 mètres jeudi et 1000 mètres vendredi en plus du départ de masse samedi, un départ groupé de 16 patineuses.

Camille Tremblay sera de retour sur la glace jeudi. Photo : Maxime Thibault, équipe du Québec

Les Jeux d'hiver du Canada ont débuté le 18 février et se poursuivront jusqu’au 5 mars. D’ici là, 150 épreuves seront disputées dans une vingtaine de disciplines différentes.

En tout, le Québec compte 245 athlètes qui concourront.

Avec les informations de René Levesque