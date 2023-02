Une aide financière pour embellir les artères commerciales qui tombe à pic

Je suis la dg des SDC la plus heureuse aujourd’hui! , s’exclame Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) Montcalm dont l’avenue Cartier est au cœur de l’activité commerciale du secteur.

J’ai un beau projet de décoration urbaine et de parc avec mobilier urbain comme des parasols pour atténuer l'îlot de chaleur. Ils allument le soir , décrit-elle en ajoutant qu’elle souhaite ajouter de la lumière dans les arbres et des fresques sur les trottoirs.

Marie Langlois reconnaît que la signature visuelle d'une artère commerciale attire les touristes. Photo : Radio-Canada

Son projet au coût de réalisation supérieur à 62 500 $ ferait partie de ceux admissibles au nouveau programme de la Ville de Québec qui vise à aider les différentes artères commerciales à se distinguer des autres par des installations permanentes de décorations, d’aménagements artistiques ou de mobilier.

À ses yeux, il est assez avancé et elle compte le déposer rapidement.

On est dans le quartier des arts, alors on veut amener l’art de vivre sur Cartier et bien respirer , souligne-t-elle.

Des projets en concurrence ou pas?

À la SCD Saint-Roch, on accueillait la nouvelle plutôt froidement mercredi matin.

Si vous me demandez si c’est assez pour l’ensemble des SDC, non! , répondait la directrice générale Annie Vallée.

Sur l’avenue Maguire, Bruno Salvail tenait un discours similaire.

500 000 $ par année pour couvrir l’ensemble des SDC [...] c’est nettement insuffisant.

C’est que le bruit courait que l’annonce de la Ville porterait sur une enveloppe globale fixée à 500 000 $ pour l’ensemble des sept SDC sur le territoire.

Le responsable du développement économique à la Ville de Québec David Weiser n’était pas disponible pour une entrevue mercredi, mais par écrit, la Ville a confirmé que le 500 000 $ est le plafond pour un seul projet.

Elle n’est toutefois pas en mesure de chiffrer l’impact financier du nouveau programme à ce stade-ci: On veut attendre de voir l’engouement des projets soumis et on va les analyser.

Relancés par Radio-Canada, l’accueil était devenu plus que favorable pour les deux gestionnaires.

L'artère commerciale de la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch est de 1,2 km. Photo : Radio-Canada

On était sous l’impression que ce 500 000 $ (pour tout le monde) allait nous limiter , explique Annie Vallée. Ça nous donne maintenant la possibilité d’avancer plus rapidement pour notre image de marque », ajoute-t-elle, en spécifiant qu’elle et ses membres sont en analyse de certaines propositions. Tout ce qu’on fait va faire rayonner la ville.

Marie Langlois de la SDC Montcalm est bien placée pour parler de l’importance de la signature visuelle d’une artère commerciale. Depuis 2016, la rue Cartier est surplombée par 34 lampadaires sous forme d’abat-jours qui exposent des reproductions d'œuvres. Une façon de mettre en valeur le caractère unique de la rue. Ça attire les gens, ça amène les autobus touristiques pour venir voir les lampadaires.

Coup de pouce pour Les Murs de Maguire

C’est une bouffée d’air frais que ce soit un maximum de 500 000 $ par projet , relate le directeur général de la SDC Maguire, Bruno Salvail.

Le projet Les Murs de Maguire est inspiré par ceux du quartier Wynwood à Miami en Floride. Photo : LUCID DREAMS BY DUFOUR

Le projet Les Murs de Maguire est né en 2020. Conceptualisé par Olivier Dufour, il compte présenter des œuvres d’art urbain sur les façades et cours arrière de bâtiments. Un projet inspiré de Wynwood, à Miami aux États-Unis, un quartier autrefois moribond devenu une destination incontournable pour les amateurs d’art urbain coloré.

En mars 2022, le coût total du projet avoisinait les 650 000 $. Il a depuis été bonifié avec de nouvelles technologies qui le rendront encore plus impressionnant , aux dires de Bruno Salvail. Ça a augmenté de quelques centaines de milliers de dollars.

C’est ce qui va doter la rue d’une signature distinctive au niveau de l’expérience client.

Pour l’homme d’affaires, c’est tout le secteur ouest de la Ville de Québec qui va en bénéficier.

Les Murs de Maguire, c’est aussi un projet de développement touristique qui a le potentiel de déplacer des masses touristiques à l’ouest de l’avenue Cartier , dit-il.

Bruno Salvail représente les commerçants de l'avenue Maguire. Photo : Radio-Canada

On pense qu’on va être capable de mettre en lumière d’autres attractions touristiques comme le parc du Bois-de-Coulonge, le Domaine Cataraqui et le belvédère de la côte de Sillery. Peut-être que les gens vont prolonger leur séjour à Québec, on aura suffisamment de matériel pour qu’ils passent une journée supplémentaire.

Avant que Les Murs de Maguire voient le jour sur l’avenue du même nom, le projet doit être officiellement déposé à la Ville. Un comité d’experts devra l’analyser et recommandera ou non le versement d’une subvention ainsi que son montant. La SDC Maguire compte compléter son montage financier en faisant appel à des sources de financement supplémentaires, comme le privé et d’autres paliers de gouvernement.