Pas de chèque en blanc à l'Ukraine, martèlent de plus en plus de républicains. Depuis le début de l'invasion, le Congrès a approuvé des sommes totalisant 112 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, dont 67 milliards en aide militaire.

On aidera l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra , répète Joe Biden. Une phrase qui commence à en irriter certains, comme Ron de Santis, le gouverneur de la Floride et favori du camp républicain aux présidentielles de 2024.

Selon lui, Joe Biden n'a pas une réelle stratégie en Ukraine, il ne faut pas donner un chèque en blanc ad vitam aeternam. La visite surprise du président américain à Kiev lundi a d'ailleurs été maintes fois critiquée.

« Joe Biden est davantage préoccupé par la frontière en Ukraine que par la sécurité de notre propre frontière que des milliers de migrants traversent illégalement tous les jours. » — Une citation de Ron DeSantis, gouverneur de la Floride

De son côté, le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a assuré que les républicains vont continuer à soutenir militairement et économiquement l'Ukraine à la veille de la conférence sur la sécurité mondiale, à Munich.

Mais chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera scruté à la loupe par l'inspection générale du département de la Défense . Les élus veulent faire preuve de prudence et réclament une totale transparence des dépenses en Ukraine. Les comptes rendus seront plus fréquents. Après tout, il s'agit de l'argent du contribuable américain. Selon le dernier sondage d'Associated Press-NORC, au début de la guerre, 60 % des Américains étaient en faveur du soutien militaire en Ukraine.

Aujourd'hui, cette proportion a chuté à 48 %.

Vote aux Nations Unies

Même si 141 pays ont voté en faveur de la résolution des Nations Unies pour un retrait immédiat des troupes russes, 32 se sont abstenus, dont l'Inde et l'Afrique du Sud.

« La neutralité n'est pas une option dans le conflit en Ukraine. » — Une citation de Ned Price, département d'État américain

Selon Ned Price, les États-Unis et les pays de l' OTAN veulent faire respecter la charte des Nations Unies, qui défend, entres autres, l'intégrité territoriale de chaque pays. Pas question, selon lui, pour certains pays de clamer la neutralité, alors qu'il y a eu violation de la charte.

La Russie isolée?

La Russie s'est forgé des alliances économiques avec l'Inde, notamment. Depuis le début de l'invasion, les échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie ont augmenté de 400 %. La Russie est devenue le cinquième partenaire commercial de l'Inde.

L'Afrique du Sud non plus ne cache pas son alliance avec Moscou. Vendredi, la marine sud-africaine va poursuivre ces exercices militaires avec la Chine et la Russie dans l'océan indien.

« On observe la fin de l'hégémonie américaine avec l'arrivé de nouveaux pays émergeants, comme l'Inde. On assiste à un monde de plus en plus multipolaire » — Une citation de Ted Galen Carpenter, Institut Cato

Selon Ted Gallen Carpenter, expert sur les questions de défenses, il y a un plus grand partage des pouvoirs dans le monde et qu'une voie diplomatique est nécessaire pour mettre fin au conflit.

La Chine veut jouer le rôle de modérateur dans un monde multipolaire, en proposant un plan de paix en 12 points pour un cessez-le-feu en Ukraine. La Chine affirme être neutre, tout en dénonçant l'hégémonie américaine qu'elle rend responsable de l'insécurité mondiale.

« Le dialogue, la négociation, sont les seuls moyens durables pour résoudre la crise ukrainienne. » — Une citation de Ministère chinois des affaires étrangères

De belles paroles selon la Maison-Blanche, qui ne cache pas son inquiétude du partenariat sans limite de Pékin et Moscou. D'ailleurs, le secrétaire d'État Anthony Blinken a averti son homologue Wang Yi, lors de la conférence sur la sécurité à Munich, que si la Chine soutenait militairement la Russie, les conséquences seraient désastreuses.

« Les États Unis ont la bonne approche en Ukraine. On n'aurait pas un monde stable avec des démocraties florissantes, depuis 1945, si un certains nombre de pays ne prenaient pas la responsabilité de s'opposer à des pays agresseurs » — Une citation de Michael O'Hanlon, Institut Brookings

Cependant plusieurs experts redoutent une guerre par procuration que se livreront la Chine, la Russie et les États-Unis en territoire Ukrainien sans aucune perspective de paix.