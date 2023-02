Une limite de temps a été établie pour qu'un lanceur effectue un tir et les défenses adaptées ne sont plus permises afin d'accélérer le rythme de jeu et rendre le sport plus spectaculaire.

S'adapter ou périr, maintenant comme toujours, est la nécessité inexorable de la nature, écrivait l'auteur H. G. Wells en 1945. Le président des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro, a repris son affirmation dans ses propres mots lors d'un généreux entretien avec les journalistes présents au camp d'entraînement des siens, mercredi, à Dunedin, en Floride.

« Je ne suis pas apocalyptique dans ma façon de voir les choses. Ce n'est pas une question que l'on perd des amateurs, mais je pense que tu dois progresser. Si tu ne progresses pas, tu meurs. » — Une citation de Mark Shapiro, président des Blue Jays de Toronto

Le paysage du sport et du divertissement est bien plus chargé, beaucoup plus concurrentiel qu'avant. On se bat pour attirer les amateurs dans nos stades , a-t-il déclaré.

Ces nouvelles règles introduites par les Ligues majeures, il les a lui-même approuvées, faisant partie du comité de 11 personnes mis sur pied par la MLB pour dynamiser le sport.

Je ne crois pas que le sport peut survivre à des temps morts de 4 minutes et 17 secondes entre chaque tir , souligne-t-il.

Nous cherchons à ramener le sport à des matchs de 2 heures et 20 minutes où il y a des contacts qui sont faits et des balles en jeu, ce qui signifie que la défense est aussi mise en valeur, avance-t-il. Nous n'allons pas forcément de l'avant. À bien des égards, nous ramenons le jeu à ce qu'il était dans les années 1970 et 1960.

Shapiro dit comparer la période transformatrice que traversent les Ligues majeures de baseball (MLB) à celles qu'ont connues la NBA et la NFL par le passé.

La NBA s'est éloignée du style défensif des Pistons de Détroit de l'époque et regardez ce qui s'est produit. Les cotes d'écoute ont augmenté et les salaires des joueurs aussi. Le football est passé d'un sport axé sur le jeu au sol à un sport qui mise sur le jeu aérien (plus spectaculaire) et la même chose s'est produite , souligne-t-il.

Une révolution à Toronto aussi

Au même titre que le baseball majeur, les Blue Jays rencontrent aussi des défis dans le paysage sportif torontois. C'est pourquoi l'organisation a investi des dizaines, voire des centaines de millions de dollars dans ses installations ces dernières années dans l'espoir que son équipe puisse gagner un championnat.

Cet hiver, elle s'est d'ailleurs lancée dans d'importants travaux de rénovation au Centre Rogers pour, entre autres, attirer de nouveaux amateurs au stade.

Faire compétition pour que les gens viennent au stade, c'est au cœur des raisons de nos rénovations, a-t-il dit. Il nous faut créer de bonnes raisons pour que les gens veuillent venir au stade et voir un match. D'abord, il y a avoir une équipe compétitive, capable de gagner un championnat. Puis, il faut avoir des expériences à offrir aux amateurs dans le stade pour qu'ils veuillent y être, dans un environnement social et pas seul à la maison.

Nous espérons que ce que l'on fait au champ extérieur va attirer les jeunes qui habitent au centre-ville, à une distance raisonnable du stade, mais qui ne venaient pas régulièrement à nos matchs. Je pense qu'en créant des espaces comme la terrasse la plus cool de Toronto ou des zones pour les familles, nous convaincrons des gens qui viennent occasionnellement de venir plus souvent.

Shapiro souligne que l'équipe doit séduire davantage les nouveaux Canadiens, les nouveaux citoyens et prendre exemple sur les Raptors de Toronto, qui se démarquent de par la diversité de leur base partisane, notamment.