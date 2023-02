Commission sur les violences au hockey junior : « un bon départ », croit Hockey Sherbrooke

L’entraîneur bénévole de Granby François Lemay, qui a dénoncé à plusieurs reprises le climat malsain dans le monde du hockey, avance que certaines mesures promises en commission, dont l’adoption d’un « code du vestiaire » du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), représentent un pas dans la bonne direction. Il soutient toutefois que certaines de ces avancées auraient dû être faites il y a des décennies.

Selon lui, des mesures drastiques sont nécessaires pour briser la culture de violence présente dans le milieu du hockey. Il veut trouver un moyen de réduire la culture du silence sans que les jeunes sentent que ça puisse nuire à leur carrière.

C'est la nature humaine qui s'applique : si je fais une plainte, [je crains que] ça va nuire à mon fils, à ma fille. Si je fais une plainte, [en tant qu']adolescent de 16-17 ans, ça va nuire, peut-être que le coach va moins me faire jouer. C'est les mêmes craintes humaines qui se retrouvent partout, peu importe le niveau, peu importe le sport , constate-t-il.

« Tout le monde a besoin d’aide un peu là-dedans, d’être capable de se confier pour briser ce cercle vicieux là, et je pense que la première étape est d’avouer le problème et sa profondeur, de rester à l’affût en tout temps, et d'aller chercher de l’aide et de l’expertise externe. »