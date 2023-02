Elle raconte avoir été piquée à son insu dans un bar de Matane

Lors d’une soirée entre amies à la discothèque du bar La Mansarde à Matane, Emmy Lupien, 21 ans, dit avoir complètement perdu la carte. Elle dit avoir consommé de l’alcool de façon raisonnable et assure n’avoir rien consommé qui expliquerait cet état.

À partir de 3 h du matin, je commence à ne plus me rappeler de ma soirée. Ça vient par flash, raconte-t-elle. Je cligne des yeux, puis je change d’endroit, un peu comme dans les films. J’ai réussi à retourner chez moi cette soirée-là, mais je ne sais pas comment.

Le lendemain matin n’a pas été de tout repos pour la jeune femme. J’étais malade, je ne feelais pas, j’avais mal à la tête, j’avais des étourdissements et je n’étais pas capable de garder le focus , poursuit-elle.

Peu de temps après cette soirée, des publications sur les réseaux sociaux font mention de piqûres que des gens auraient subies. Emmy Lupien trouve une marque sur son bras qui s’apparente à un site d’injection.

À ce moment-là, je n’étais pas stressée d’avoir été potentiellement droguée, mais je l’étais plus pour les maladies transmissibles par le sang, donc je me suis dit : "je vais aller à l’hôpital". Ils auront beau me dire que ce n’est pas le cas, mais au moins j’aurai vérifié , ajoute-t-elle.

Le doute est confirmé plus tard par un médecin de l’urgence qui lui prescrit des médicaments pour éviter les infections à la suite d’une exposition via une aiguille percutanée potentiellement contaminée , comme mentionné dans les documents qu’on lui a remis à l’hôpital.

Elle a cependant visité l’urgence trop tard selon elle pour confirmer si son état s’explique par une drogue du viol.

Enquête toujours en cours

De son côté, la Sûreté du Québec enquête sur cet événement qui s’est passé dans la discothèque du bar La Mansarde.

Au moins quatre personnes ont porté plainte selon la SQ , qui refuse de donner des détails sur l’objet utilisé pour les agressions. Elle n’indique pas non plus si une drogue a été utilisée.

Emmy Lupien doit prendre un traitement de médicaments pour prévenir les infections pendant 28 jours. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Elle avoue que c'est un type d'agression auquel elle n'aurait pas pensé. On se fait beaucoup dire depuis des années de surveiller nos verres. On surveille nos verres, on se surveille, puis ils réussissent quand même à trouver un moyen.

J’étais quand même surprise, mais aussi un peu déçue de la société dans laquelle on vit , affirme Emmy Lupien.

Elle précise ne pas avoir été agressée sexuellement.

« En ce moment, on en rit plus qu’on en pleure. On se dit que la prochaine fois, on va sortir avec des cottes de mailles ou en armure rendue-là ! » — Une citation de Emmy Lupien, présumée victime

La préposée aux bénéficiaires espère que son témoignage et sa plainte à la SQ inciteront les gens à dénoncer des gestes similaires.

Les propriétaires du bar où se seraient produites les agressions disent collaborer avec la Sûreté du Québec dans leur enquête.

D’après le reportage de Jean-François Deschênes.