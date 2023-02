Le maire de Havre-Saint-Pierre absent des deux dernières séances du conseil de la MRC

Pourtant, Paul Barriault était présent aux rencontres qui précèdent ces séances, a indiqué le préfet Luc Noël lundi soir.

Lors de la période de questions de la séance, Luc Noël a offert cette réponse à ce sujet : Je ne suis pas au courant de ce qui se passe, mais je fais juste constater que c’est le deuxième mois consécutif qu’il participe aux délibérations dans la journée et qu’il se retire.

Le préfet de la MRC , Luc Noël, déplore ces absences. C'est selon lui un manque de civisme qui nuit au déroulement des séances.

« Je trouve ça un peu enfantin. Ça montre un certain cynisme envers la gestion des affaires publiques et on ne peut pas les traiter, »