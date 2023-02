Amos demande au MTQ de sécuriser la traverse piétonne de la route 111 Ouest

Cette intersection présente des enjeux de sécurité, selon plusieurs citoyens qui ont participé à un sondage en 2020 pour l’élaboration du Plan directeur de circulation et de mobilité active de la Ville d’Amos.

Depuis la réfection de la route 111 à la sortie ouest de la ville, en 2020, le nombre de voies de circulation est passé de quatre à deux, mais la route comporte une voie de virage à gauche, au centre. La vitesse est limitée à 50 kilomètres/heure entre la 6e Rue Ouest et l’avenue Bouchard, puis passe à 70 km/h.

Notre comité de circulation nous a fait certaines recommandations, dont celle-ci, qu’on a jugée recevable. On adresse donc une demande directement au ministère des Transports. C’est à eux de voir ce qu’il faut faire pour protéger cette traverse, selon leurs normes. De plus en plus d’étudiants traversent cette intersection. On retrouve aussi l’hôpital dans ce secteur , rappelle le maire d'Amos, Sébastien D’Astous.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Un plus pour les cyclistes

Cette démarche de la Ville d’Amos réjouit grandement le comité Vélo MRC Abitibi, qui avait aussi constaté cet enjeu de sécurité pour les cyclistes. Cette traverse piétonne donne accès à la piste cyclable en forêt, qui mène au secteur de La Ferme.

C’est un des enjeux soulevés l’été dernier, surtout par des parents face aux jeunes utilisateurs. On a rencontré la Ville, qui nous a avisés que c’était déjà dans ses plans, que son comité de transport s’est prononcé là-dessus. Alors, on est très heureux et on appuie la Ville dans ses démarches auprès du ministère des Transports , affirme Jean-Charles Perron, président de Vélo MRC Abitibi.

Selon lui, ces ajustements deviennent de plus en plus nécessaires et répondent à l’évolution des moyens de transport sur le territoire. D’autant plus qu’on fait de plus en plus la promotion du transport actif. Il est aussi important, selon lui, de sensibiliser autant les piétons et cyclistes que les automobilistes sur les différentes règles de sécurité.

La traverse piétonne à l'intersection de la route 111 Ouest et de l'avenue Bouchard consiste en ce moment en une affiche et un marquage au sol. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un feu de circulation souhaité

Jean-Charles Perron croit par ailleurs qu’il faudra plus qu’une simple signalisation routière afin de sécuriser cette intersection pour les piétons et les cyclistes.

« Ce qu’on aimerait que le ministère des Transports étudie, c'est vraiment l’ajout d’une lumière, d’un feu de circulation qui pourrait être utilisé seulement lorsque c’est requis. » — Une citation de Jean-Charles Perron, président de Vélo MRC Abitibi

Les gens activent le feu avec un bouton, attendent leur tour et traversent alors que la circulation est arrêtée dans les deux sens. Les différents utilisateurs pourraient ainsi traverser en toute sécurité. Ça permettrait aux parents de dire à leurs enfants qu’ils peuvent aller à la piste cyclable, mais qu’ils doivent attendre le feu de circulation pour traverser, fait valoir M. Perron.

Au ministère des Transports, on répond que la demande de la Ville d’Amos sera analysée quand elle aura été reçue.