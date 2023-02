La CLAP a aménagé 21 frayères pour les oeufs d’éperlans dans le lac Saint-Jean

La corporation, qui gère la pêche sportive sur le lac Saint-Jean, avait reporté d’un an la mise en place des structures rocheuses en raison de travaux effectués par Rio Tinto à sa centrale de Chute-des-Passes. La multinationale avait maintenu le niveau du lac trop haut pour y installer les frayères à l’endroit souhaité.

C’est d’ajouter de la robustesse à la production naturelle d’éperlans. On veut l’augmenter et qu’elle soit plus stable. On cherche à atténuer les fluctuations d’abondances pour ce qui est de l’éperlan et de la ouananiche. On cherche à accroître la production , explique le directeur général de la CLAP , Marc Archer.

Bonne nouvelle pour les pêcheurs de ouananiche et de doré jaune. La Corporation de LACtivité pêche Lac-Saint-Jean (CLAP) vient de terminer de construire 21 frayères. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les nouveaux amoncellements de roches rondes se trouvent à quelques kilomètres au large de l'embouchure des rivières Mistassini et Ticouapé. D’ailleurs, la CLAP doit dans une prochaine étape baliser les lieux afin de protéger les plaisanciers puisque l’eau à cet endroit est peu profonde. Les structures permettent d'augmenter le taux de survie des œufs des éperlans, qui préfèrent ce matériau au sable, alors qu'ils peuvent plus facilement s'y attacher.

« Ces œufs ont ce qu’on appelle un chorion, donc une substance qui est adhésive. Ils vont se coller aux roches et pouvoir ainsi se ramasser dans les espaces interstitiels entre les pierres pour être bien oxygénés, pouvoir être à l’abri des courants et donc assurer une bonne reproduction. » — Une citation de William Fortin, biologiste, Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées de l'UQAC

Le projet fait suite à l’aménagement d'une première série de frayères en 2017, ce qui a permis de tripler le nombre de jeunes éperlans selon l'organisme. En 2020, la pêche à la ouananiche a connu sa meilleure saison en 25 ans.

En fin de compte, on fait une meilleure pêche sportive parce que s’il n’y avait pas de pêche sportive au Lac-Saint-Jean, on ne serait pas là , conclut M. Archer. Un suivi des populations de poissons s’effectuera sur les trois prochaines années.

D'après un reportage de Mélissa Paradis