Masson et Deschamps, l’inséparable duo québécois des filiales des Blue Jays

Moi et JC, on a joué toute notre vie ensemble ou l’un contre l’autre. C’est vraiment une belle amitié et c’est sûr qu’on s’aide mutuellement , lance Nicolas Deschamps sous le soleil de Dunedin, en Floride.

Le receveur de 20 ans a débuté il y a quelques jours son deuxième camp d'entraînement avec les Blue Jays de Toronto. Exceptionnellement, son grand ami et colocataire n'est pas à ses côtés, cette semaine. Étant voltigeur, Jean-Christophe Masson n’arrivera au complexe d'entraînement des Jays que dans quelques jours.

Pendant la saison, on est quasiment ensemble 24 heures sur 24. On va au complexe et on en revient ensemble. On mange ensemble , décrit ce dernier.

De coéquipiers à colocataires

Choix de 26e ronde des Jays au repêchage de 2019, Masson est arrivé le premier dans l’organisation torontoise. Il venait à peine d’avoir 17 ans et quittait le nid familial pour un monde d’adulte, celui du baseball professionnel.

Un choix de vie que l’imposant voltigeur n’a jamais regretté, mais qui s’est avéré plus facile à partir du moment où Deschamps l’a rejoint dans les filiales des Jays, à l’été 2021. Ignoré au repêchage du baseball majeur, le receveur avait suffisamment attiré l’attention du recruteur québécois des Blue Jays, Jasmin Roy, pour signer un contrat comme agent libre.

C’est ainsi que les deux joueurs qui ont passé leur adolescence sur le même terrain, dans le programme sport-études des Canonniers et à l’Académie de Baseball du Canada, se sont retrouvés dans la même équipe de la ligue des recrues, la saison dernière. Naturellement, ils partagent le même appartement à Dunedin.

C’est spécial d’avoir un ami avec qui parler en français après les matchs. On est capable de se dire les vraies affaires. C’est très constructif comme relation , relate Jean-Christophe Masson.

Un premier échelon gravi

Lorsque ce dernier a obtenu sa promotion dans le A-faible, l’été dernier, il n’a eu qu’à attendre quelques jours avant de voir Deschamps recevoir le même appel. Tout indique que les deux commenceront la prochaine saison ensemble à ce niveau avec les Blue Jays de Dunedin.

S’il se permet de rêver au baseball majeur lorsqu’ils croisent des joueurs comme Vladimir Guerrero fils, ces jours-ci au camp des Blue Jays, Nicolas Deschamps sait que la route est encore longue devant lui.

Je prends ça une année à la fois. Tu ne peux pas te concentrer sur les autres. Ton cheminement est entre tes mains. Il faut que tu travailles chaque jour comme si c’était le dernier , relate-t-il.

N’empêche, le receveur a un avantage sur certains de ses coéquipiers dans la monde impitoyable du baseball affilié : son grand Jean-Christophe à ses côtés.