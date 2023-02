Orphelinats : une demande d’enquête publique sera aussi déposée au conseil d’Alma

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, joint ainsi sa voix à celle de son homologue de Saguenay, Julie Dufour.

La résolution visera aussi à appuyer les survivants de cet orphelinat qui a été en activité de 1931 à 1968.

Je ne peux pas croire que des choses comme ça sont arrivées chez nous, si près. Je connais des gens personnellement qui sont passés par cette épreuve, donc je pense qu'il faut absolument que le gouvernement se penche là-dessus. Ça prend absolument une enquête publique sur ces événements qui sont terribles , a affirmé Sylvie Beaumont en entrevue mercredi.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont. Photo : Radio-Canada

L’ex-députée péquiste Méganne Perry Mélançon a formulé la même requête.

Par ailleurs, des citoyens et des victimes invitent la population à se recueillir devant l'ancien orphelinat de Chicoutimi le vendredi 3 mars. Cette cérémonie informelle sera dédiée à la mémoire des enfants disparus et aux survivants qui ont séjourné à cet endroit. Des jouets et des peluches seront déposés devant l'édifice.

L’Almatois Mario Lalancette fait partie des organisateurs de cette activité. Il a été pensionnaire pendant dix mois à l'orphelinat tenu par les Petites Franciscaines de Marie.

Parce qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être mon voisin, ma voisine d'à côté, qui y ont été à la même période que moi et qu'on ne connaît plus. On a perdu le lien. [C'est pour] qu'on puisse se rencontrer, prendre le temps de faire un point d'arrêt et de rendre hommage, puis se souvenir, prendre une minute de silence pour ces enfants-là qui sont partis et pour ceux qui ont souffert, puis enfin pouvoir se faire une boule d'amour et prendre le temps de jaser , a-t-il raconté lors de son passage à l’émission Place publique mercredi.

Témoignage d'une victime des orphelinats catholiques ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Témoignage d'une victime des orphelinats catholiques. Contenu audio de 14 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 14 minutes

Avec les informations de Priscilla Plamondon Lalancette