Apprendre le français, un chemin assuré vers de nouvelles amitiés pour les Ukrainiens

Un an après le début de la guerre dans leur pays, des centaines de jeunes Ukrainiens sont arrivés au Canada et se sont intégrés dans les écoles primaires et secondaires au pays. Le centre de services scolaire des Navigateurs, dans Chaudière-Appalaches, en compte 34 sur ses bancs d'école, dont Martin et Robert, arrivés avec leur famille le 10 juin dernier.

En ce matin d'hiver où les trottoirs ont des airs de patinoire, les deux frères arrivent à l'école à pied.

Leur mère, Inna Kanonirova, accompagne ses enfants jusqu'à la porte de l'école primaire qu'ils fréquentent depuis la rentrée, l'école de la Chanterelle, à Lévis, établie au cœur de leur nouveau quartier.

Robert et Martin à leur arrivée à l'école de la Chanterelle en compagnie de leur mère, Inna Kanonirova Photo : Radio-Canada

Avant de retourner vaquer à ses occupations, cette mère de famille originaire de Dnipro fait des efforts pour parler en français. Cette guerre était trop dangereuse pour ma famille et mes enfants raconte-t-elle, les larmes aux yeux. Avec son sourire engageant, la jeune mère ajoute qu'elle se sent maintenant en sécurité à Lévis.

Ses fils semblent eux aussi apprécier leur nouveau milieu. Robert, l'aîné, rejoint les amis de sa classe de troisième année dans la cour d'école. Le plus jeune, Martin, exhibe fièrement son vêtement traditionnel ukrainien devant son groupe de maternelle.

Le jeune Martin répond d'ailleurs sans difficulté lorsqu'on lui demande qui sont ses amis : Édouard, Noah , Antoine , réplique le petit blond à l'air moqueur.

Martin Minasyan est en classe de maternelle à l'école de la Chanterelle. Photo : Radio-Canada

Son enseignante de maternelle, Julie Théberge, confirme qu'il a beaucoup progressé en français depuis le début de l'année scolaire. Il aime beaucoup apprendre et être en interaction avec les autres enfants. Je pense que c'est ce qui l'a poussé à apprendre son français.

Dans sa classe de troisième année, Robert a lui aussi réussi ce pari. Son amie Laurie Roy raconte qu'il s'est bien adapté : Il a appris le français vraiment vite, en plus de se faire beaucoup d'amis.

Son enseignante, Sarah Hudon Lachance, tente elle aussi tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. Je me dis que si je peux faire une petite différence dans son parcours qui doit être rempli d'émotions très très contradictoires, je me trouve bien chanceuse.

Dans la classe de Robert, les élèves sont très conscients du conflit qui frappe le pays de leur nouvel ami, mais on évite d'en parler au quotidien. Ils sont en guerre, c'est pas l'fun. Je pense que Robert aurait aimé rester dans son pays. Des personnes qu'il connaît sont peut-être mortes , raconte avec émotion le jeune William Pelletier.

Une amie russe pour des adolescents ukrainiens

Depuis la rentrée scolaire, trois jeunes adolescents ukrainiens fréquentent le Collège Dina-Bélanger, situé au bord du fleuve dans le village de Saint-Michel-de-Bellechasse. Cet établissement privé fait aussi de son mieux pour les intégrer et pour les franciser.

Yeva Rybchunovska, Mykyta Hromov, Maria Lamtuggiet Mariia Silchenkova. Photo : Radio-Canada

Un couple de bénévoles québécois et deux des jeunes élèves ukrainiennes sont en train de discuter. C'est un moyen qu'a mis en œuvre le Collège pour faciliter leur apprentissage de la langue parlée.

Mariia Silchenkova, élève en deuxième secondaire, explique que ses débuts en français ont été difficiles, mais maintenant, elle dit bien comprendre la langue. On aime apprendre beaucoup sur la culture du Canada-Québec , ajoute cette ado aux longs cheveux bruns.

Son amie, Yeva Rybchunovska, elle aussi en deuxième secondaire, en ajoute avec son charmant accent. C'est très belle la ville et c'est très gentil les gens.

L'autre élève d'origine ukrainienne inscrit au collège est Mykyta Hromov.

Le jeune homme était entouré de son groupe de cinquième secondaire quand nous l'avons rencontré à la cafétéria de l'école. Un des élèves a même partagé son dîner avec le jeune Ukrainien, qui avait oublié sa boîte à lunch lors de notre passage. Photo : Radio-Canada

Dans cette petite école secondaire, l'accueil reçu par ces jeunes a été irréprochable et peut-être même improbable. C'est qu'une élève d'origine russe qui fréquentait déjà cette école, Maria Lamtuggi, est devenue la meilleure amie des deux élèves ukrainiennes. J'apprécie beaucoup leur amitié, c'est vraiment cool , raconte la jeune fille, qui n'est dorénavant plus la seule élève d'origine étrangère de l'établissement.

La directrice du Collège, sœur Josée Therrien, parle avec fierté de cette intégration plus que réussie. Maintenant, elles sont un trio inséparable d'amies, une d'origine russe et deux d'origine ukrainienne, alors pour moi, c'est ce qui me dit que l'amitié, ça n'a pas de frontières, et les adolescents nous le prouvent.

Malgré leurs plaisirs partagés et leur amitié naissante, une part des jeunes filles reste en Ukraine. Elles espèrent la fin de la guerre au plus tôt afin de retrouver des membres de leurs familles et des amis qui sont toujours là-bas.

Maria Lamtuggi, l'amie d'origine russe, Yeva Rybchunovska et Mariia Silchenkova. Photo : Radio-Canada

« Mon papa est en Ukraine, mon ami, tous les amis en Ukraine », confie Yeva. Maria, elle, pense à son père demeuré sur place pour combattre. Pour leur amie russe, ce conflit n'a aucun sens. « Je ne suis pas d'accord avec la guerre. Comme on dit, on ne peut pas résoudre le mal avec du mal », dit avec conviction Maria Lamtuggi.