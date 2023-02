Paul Lefebvre prépare son mandat au-delà des 100 premiers jours

Dans son discours, le maire a réitéré les accomplissements du conseil municipal depuis son entrée en poste.

Il a notamment souligné l’adoption du budget qui s’est déroulé à même cette période, une réussite à laquelle le nouveau maire ne s’attendait pas .

Le maire a indiqué qu’il ne souhaitait toutefois pas que toute l’attention se concentre sur les 100 premiers jours de son mandat.

Il faut regarder en avant, sur les 1000 prochains jours ce à quoi ça va ressembler , dit-il.

Parmi les dossiers que M. Lefebvre souhaite aborder au cours des prochaines années, il y a notamment la création de logements de transition, un service qui manque selon lui dans la région.

J’ai confiance que d’ici la fin de 2024, on aura 90 logements transitoires ; on part de zéro , ajoute-t-il.

Il y a aussi les infrastructures municipales qui selon le maire, devront être entretenues et restaurées au cours des prochaines années. Au-delà des routes, M. Lefebvre prend l’exemple du bassin vieillissant des piscines municipales et des arénas qui nécessitent de l’entretien.

Je crois que notre piscine la plus jeune date de 1983 parmi celles qui appartiennent à la ville, le plus jeune aréna date de 1991 , explique-t-il.

Il témoigne du besoin de la Ville de se doter d’un plan à long terme sur les infrastructures, mais rappelle que la nature de la politique rend le tout plus compliqué à élaborer.

Il faut avoir un plan dans les 5, 10, 15 prochaines années, mais en politique ce n’est pas facile parce qu’on nous demande souvent ce qu’on fait pour aider les gens au présent , explique-t-il.

Parmi les projets de développement économique, il réitère sa volonté de positionner le Grand Sudbury favorablement sur l’échiquier de la production de batteries pour les véhicules électriques.

On est habitués à explorer, à faire l’extraction [des ressources] et à faire le raffinage, et ensuite nos matières premières quittent la région. Maintenant avec l’industrie des batteries et cette chaîne d’approvisionnement, je crois fondamentalement que les gens de Sudbury veulent un changement , indique-t-il.

Un nouveau ton observé

Anthony Davis, président de la Chambre de commerce du Grand Sudbury, affirme qu’il remarque un nouveau ton à l’hôtel de ville.

M. Lefebvre a été très présent depuis son élection à plusieurs activités de la communauté économique et avec la présence de ministres. Avec son style de communication, il semble très ouvert à comprendre quels sont les problèmes et à tenter de les résoudre , explique-t-il.

Le Président de la Chambre de commerce du Grand Sudbury, Anthony Davis. Photo : Avec la permission d'Anthony Davis

Parmi les dossiers qu’il souhaite voir le maire régler, il y a notamment celui de la réduction des formalités administratives.

Ce changement de ton s’observe aussi au niveau de la lutte contre la pauvreté dans la région, selon Carol Kauppi, du Centre de recherche en justice et politiques sociales de l’Université Laurentienne.

Selon elle, la volonté de l’administration Lefebvre en matière de construction de logement de transition pourrait vouloir dire que les choses vont changer pour le sans-abrisme dans la région.

Ça pourrait être potentiellement un changement de paradigme pour dire qu’on commence à se dire qu’il s’agit d’une population qui est ici en ville et qu’il y a des enjeux qui doivent être réglés , explique-t-elle.

Elle dit que la priorité de la Ville de construire plus de logements abordables fait partie de ces solutions.

Carol Kauppi est professeure de service social à l'Université Laurentienne. Photo : Fournie par Carol Kauppi

Carol Kauppi dit que le fait que M. Lefebvre a mentionné spécifiquement cet enjeu dans son discours signale qu’il s’agit d’un dossier qui sera abordé et suivi durant le mandat .

Le conseil municipal du Grand Sudbury des années précédentes a souvent été critiqué pour son manque d'entente.

Avec les informations de Bienvenu Senga.