Violent détournement de voiture en banlieue de Toronto

Les suspects auraient entre autres commis deux délits de fuite, volé de l'essence, conduit un véhicule dans une cour d’école dans laquelle des enfants jouaient et détourné un véhicule.

Mercredi, une vidéo montrant le détournement d’un véhicule dans le stationnement de l’épicerie Métro située au 1040 Kennedy Circle, à l'intersection de la route Thompson et de l’avenue Louis St-Laurent, a été partagée sur les réseaux sociaux.

Le camion des deux hommes aurait d'abord percuté le véhicule, une Honda CRV. La vidéo montre ensuite un des suspects fracasser la fenêtre de la porte du côté conducteur, l’ouvrir et projeter violemment au sol la femme qui y était assise, avant de s’enfuir avec la voiture.

La femme a été transportée à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

La Honda CRV a été retrouvée abandonnée à Brampton, près de la route Kennedy Sud, vers 15 h. Selon la police, le camion blanc avait été volé le 7 janvier dans la région de Peel.

Les suspects seraient deux hommes blancs, selon la police. Un d'eux mesure 1,88 m. (6 pieds et 2 pouces), il est mince et portait un chandail gris. L’autre suspect a des cheveux noirs, est bien rasé et portait un chandail noir.