Renégocier l’Entente sur les tiers pays sûrs n’est pas une priorité pour Washington

Renégocier l'Entente sur les tiers pays sûrs, un accord entre Ottawa et Washington sur le traitement des demandes d'asile, n’est pas une priorité pour l’administration américaine, a affirmé mercredi David Cohen, l’ambassadeur des États-Unis au Canada. Le chemin Roxham est un « symptôme » et on doit plutôt « s'attaquer à la source du problème », dit-il.