La directrice générale du RSFS, Frédérique Baudemont, quitte ses fonctions

Après plus de 30 ans dans le milieu fransaskois et sept ans en tant que directrice générale du RSFS, Mme Baudemont souhaite se retirer de ses fonctions afin de s’engager pleinement dans ses intérêts personnels et dans sa famille, selon le communiqué.

Il s’agit pour moi d’une première étape, d'une semi-retraite en quelque sorte, pour les prochaines années , précise la directrice sortante dans le communiqué.

« Je reste toujours aussi intéressée par mon travail au sein de la communauté, mais je suis arrivée à un âge où on veut un peu ralentir le rythme. » — Une citation de Frédérique Baudemont, directrice générale du RSFS

J'ai passé la soixantaine et c’est vraiment un souhait pour moi de ralentir un peu le rythme, c’est ça c'est la raison principale au départ , affirme-t-elle.

De son côté, le président du RSFS , Abdoulaye Yoh, félicite l’engagement acharné de Frédérique Baudemont au sein de l'organisme fransaskois.

Frédérique Baudemont a, par son travail acharné et son engagement communautaire, contribué au rayonnement du Réseau santé en français aussi bien au niveau provincial que national , indique Abdoulaye Yoh.

« En fait, pour réussir à ce type de poste, il faut aimer la communauté et Frédérique aimait la communauté fransaskoise et aime encore la communauté fransaskoise. » — Une citation de Abdoulaye Yoh, président du RSFS

Le Conseil d’administration du RSFS a formé un comité d’embauche afin de procéder au recrutement de la direction générale qui succédera à Mme Baudemont.

C'est un travail qui est exigeant, demandant. C'est un travail qui est éreintant et ce travail comporte une part de don de soi. Il faut aimer sa communauté pour pouvoir réussir à ce poste , note M. Yoh.

Avec les informations de Perrine Pinel