Déclencher des avalanches pour mieux les prévenir

Le ministère des Transports (MTQ) a réalisé mercredi des exercices de déclenchement d’avalanches par dynamitage dans deux secteurs de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. L'exercice vise à assurer la sécurité des routes et des usagers lorsqu’une avalanche survient.

Provoquer ces avalanches-là, ça nous permet de voir comment la montagne réagit à une charge explosive et de voir aussi comment la neige tombe dans différents secteurs , indique Sophie Gaudreault, porte-parole pour le MTQ .

Sophie Gaudreault est porte-parole régionale du ministère des Transports du Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le ministère a effectué deux interventions mercredi, où quatre fortes détonations ont eu lieu dans les deux secteurs ciblés.

La première intervention s’est déroulée sur la route 198 dans le secteur de L’Anse-Pleureuse en avant-midi tandis que la seconde a eu lieu en après-midi sur la route 132 près de Gros-Morne. Ces deux endroits présentent des risques potentiels de chutes de neige, selon le MTQ .

Trois méthodes sont utilisées par les équipes du MTQ pour déclencher des chutes de neige en montagne, explique Mme Gaudreault.

Soit on dirige une charge explosive vers la montagne à l'aide d'un canon, soit on met des charges explosives au pied de la montagne, soit on place une ou plusieurs charges explosives à des endroits stratégiques dans la montagne , ajoute-t-elle.

Le MTQ utilise plusieurs méthodes pour simuler des avalanches. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Mme Gaudreault précise que ce travail d’analyse s’ajoute à celui déjà effectué par l’organisme Ski Chic-Chocs, une entreprise récréotouristique de la région qui offre des formations et des services alpins guidés et qui tente de prévoir et de prévenir les risques d’avalanche. Le MTQ collabore avec l'organisme pour la prévention des avalanches.

C’est la première fois au Québec que le MTQ déclenche volontairement des avalanches. Si les résultats de ces exercices s’avèrent positifs, le Ministère espère conserver cette méthode de travail pour prévenir les avalanches.

Prévention et sensibilisation

En marge des démarches faites par le ministère des Transports, d’autres organismes œuvrent, de différentes façons, à prévenir les avalanches qui surviennent en Gaspésie.

L’organisme Avalanche Québec dénombre 45 avalanches occasionnées par des causes naturelles et humaines jusqu’à présent cet hiver dans les Chic-Chocs.

L’hiver dernier, 90 avalanches ont été enregistrées dans les Chic-Chocs, dont 33 ont été déclenchées par des amateurs de glisse, toujours selon l’organisme.

Avalanche Québec précise que le nombre d’avalanches répertoriées comprend seulement celles qui ont été observées et rapportées à l’organisme. Il est possible que le nombre d’avalanches soit plus élevé.

Alexis Bruneau est technicien chez Avalanche Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

L’organisme invite les amateurs de plein air hivernal à employer les outils d'information qui sont mis à leur disposition pour bien comprendre le manteau neigeux en montagne.

S’informer, s’éduquer et consulter les bulletins d’avalanche qu’on publie tous les jours, c’est la base pour les activités en montagne , croit Alexis Bruneau, technicien chez Avalanche Québec.

Lucas Garceau-Bédard, skieur hors-piste et formateur depuis deux ans pour les cours de sécurité en avalanche en Haute-Gaspésie, constate que ces courtes formations gagnent en popularité dans la région.

Lucas Garceau-Bédard est skieur hors-piste et formateur depuis deux ans pour les cours de sécurité en avalanche en Haute-Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

La coopérative de plein air de Rivière-à-Claude, où M. Garceau-Bédard travaille, donne six formations au cours de l’hiver. Selon lui, il serait possible d’en donner une vingtaine tellement la formation est populaire.

Ce sont des cours qui sont orientés vers le ski hors-piste, mais n’importe quelle personne qui pratique un sport dans l’arrière-pays – skieur, raquetteur, planchiste, même motoneigiste – devrait suivre cette formation , précise-t-il.

« Les formations que je donne me permettent de transmettre ma passion et d’éduquer les gens à avoir une meilleure culture de montagne. » — Une citation de Lucas Garceau-Bédard, skieur et formateur en sécurité avalanche

Une journée de sensibilisation aux avalanches, organisée par Avalanche Québec, est prévue le 4 mars prochain dans le stationnement au pied du mont Lyall dans les Chic-Chocs.

Avec les informations de Guillaume Whalen