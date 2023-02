Infrastructures : la priorisation de certains projets suscite de la frustration à Gatineau

La nécessité selon la haute direction de la Ville de prioriser certains projets d'investissements pour assurer la viabilité financière de la ville a refroidi l'enthousiasme de nombreux élus.

Alors que le Centre hospitalier affilié universitaire de l’Outaouais (CHAUO) et le quartier général de la police ont été qualifiés d’obligations, d’autres projets ont été placés tout en bas de la liste sous la catégorie projets en cours de développements et qui pourraient donc être reporté à plusieurs années.

Parmi cette catégorie, on peut trouver par exemple l'élargissement du chemin Vanier, la revitalisation du Bâtiment 9 au 100, rue Gamelin et la construction de dômes et de terrains esthétiques pour les amateurs de soccer.

Pour la mairesse de la Ville de Gatineau, France, Belisle, il est important de présenter un tableau réaliste aux élus et citoyens de Gatineau. Malgré tout, la mairesse souhaite se montrer rassurante face à la situation financière de la Ville.

« Il va falloir faire des choix. Par contre, ça ne veut pas dire que la Ville arrêtera complètement de faire des investissements dans ses milieux de vie, puis dans sa communauté » — Une citation de France Belisle, mairesse de Gatineau

La mairesse de la Ville a rappelé en point de presse, mercredi, qu’aucun projet n’était encore rayé du tableau. Les projets qui iront de l’avant seront conditionnés par leur avancée en matière de montage financier.

La mairesse de Gatineau France Bélisle, en conférence de presse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les projets qui sont déjà avancés et pour lesquels on a des partenaires financiers, bien évidemment, qui sont considérés autrement, versus un projet pour lequel on n'a pas de plan d'affaires, pas de groupe promoteur, pas de discussions amorcées avec le gouvernement du Québec. C'est certain que ça, ça vient teinter la priorisation des projets , confie Mme Bélisle.

Des projets en attente

Face à cette situation, certains élus craignent de devoir jouer des coudes pour voir leur projet se réaliser.

Pour la conseillère municipale du district de Mitigomijokan, Anik Des Marais, il n'est pas question de se battre avec les collègues , notamment en ce qui concerne le chemin Vanier. L’élue d’Action Gatineau s’étonne toutefois de ne pas voir l'élargissement du chemin Vanier ne pas être qualifié dans la catégorie des tops priorités .

Anik Des Marais est la conseillère municipale du district de Mitigomijokan à la Ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Moi j'étais surprise , confie la conseillère. Au budget de cette année, on a accordé 750 000 $ pour faire des études. J'avais compris que c'était des études environnementales, qui est l'étape préalable pour pour faire des travaux par la suite. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai posé la question hier. Je n’ai pas eu de réponse.

La construction de nouveaux quartiers résidentiels, cet été, dans le cadre du projet Destination Vanier risque de rendre l’artère encore plus dangereuse, selon la conseillère Des Marais alors que des citoyens se plaignent depuis des années du manque de trottoirs et de pistes cyclables.

Le président de l'association des résidents du Parc Champlain, Alexandre Vézina, déplore cette situation. On entend que Vanier est encore une fois remis plus bas sur la liste de priorité, mais on ne comprend pas pourquoi alors qu'on a déjà un retard de 5 à 10 ans [en matière d'infrastructures].

« Entendre qu'il y a encore des développements résidentiels, mais que les infrastructures provinciales municipales ne suivront pas. C'est très, très décourageant. » — Une citation de Alexandre Vézina, président de l'association des résidents du Parc Champlain

La frustration est partagée par le monde du soccer qui regrette que le projet de dôme et de terrains synthétiques ne soit pas dans les priorités de la Ville.

Un terrain en gazon synthétique. ( Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Encore une déception que le soccer ne soit pas inclus dans les plans à court et moyen terme de la Ville de Gatineau pour un investissement , regrette Richard Telekawa de l'Association du soccer de l'Outaouais.

Malgré la déception, certains élus gardent espoir. C’est le cas de Marc Bureau, qui s’est montré optimiste concernant la conversion du Bâtiment 9 situé au 100, chemin Gamelin, en Centre des arts de la Scène, un projet estimé à plusieurs millions de dollars.

Je pense que ce projet-là peut être un peu en avance par rapport à certains autres projets, parce qu' on a deux organismes qui travaillent, qui sont en lien avec le ministère de la Culture et il y a des subventions possibles, fort importantes , indique le conseiller du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond.

Avec les informations de Nathalie Tremblay