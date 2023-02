Le Nunavut propose un budget déficitaire de 8 millions de dollars

Le ministre des Finances du Nunavut, Lorne Kusugak, a présenté, jeudi, le budget territorial de fonctionnement et d’entretien de son gouvernement pour la prochaine année. Ce budget est notamment axé sur le logement, la santé et la lutte contre l’inflation et prévoit un déficit d’environ 8 millions de dollars sur des dépenses totales de 2,8 milliards.