Intégration de nouveaux arrivants : l’indispensable appui de la communauté à Edmundston

Mehdi Mami, se sent bien accueilli à La Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, sa nouvelle école.

Un premier pas dans la marche vers l’intégration dans sa nouvelle communauté.

Ici, c'est plus facile que dans mon pays. Les profs y sont gentils, même en Algérie ils sont gentils, mais ils prennent le temps pour atteindre ton objectif , raconte-t-il.

« Les amis sont gentils. Ils prennent le temps de t'expliquer leur culture. » — Une citation de Mehdi Mami, 16 ans

Mehdi Mami, élève d'origine algérienne Photo : Radio-Canada

Dans cette école d'environ 1000 élèves provenant des quatre coins du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, de Connors à Sainte-Anne-de-Madawaska, une dizaine de drapeaux sont suspendus au plafond.

Chacun représente au moins un élève venu d’un pays étranger.

Des obstacles à surmonter

À son arrivée, il y a un an, Mehdi Mami a vécu un choc climatique.

Dans notre pays, il n'y a pas de neige. Le facteur éolien n’a jamais atteint moins de quarante. Donc c'était la première, j'ai trouvé ça très très froid , se souvient-il.

Ce jeune homme était aussi confronté à un obstacle linguistique avec, notamment, l'accent brayon des francophones de cette région.

La Cité des Jeunes A.-M.-Sormany lui offre des cours de francisation pour mieux s’exprimer.

Au-delà du cours de francisation

Cette école organise un programme pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer.

Rosalie Clavet Lebel fait partie de ces personnes qui accompagnent les nouveaux arrivants dans leur quotidien à l'école.

Rosalie Clavet Lebel, étudiante en 11e année Photo : Radio-Canada

Cette étudiante de 11e année trouve que ce programme entraîne une ouverture d'esprit.

On fait qu'est-ce que nous autres on fait à l'habitude, pis des fois, c'est des choses qu'on ne pense même pas nous-mêmes. Donc juste aller mange, les accompagner pour pas qu'ils se sentent seuls parce que tu arrives ici et puis tu ne connais personne pis nous autres on est habitué , affirme-t-elle.

« On n'a pas vécu les mêmes choses. Dans le sens qu'eux autres... On ne sait pas d'où les gens viennent. On ne sait pas ce qu’ils ont vécu auparavant. Pis pourquoi ils viennent ici » — Une citation de Rosalie Clavet Lebel

L’envers du décor

À Edmundston, comme partout au Canada, les employeurs se sont tournés vers l’immigration comme solution pour garder les industries ouvertes et compétitives.

Renaud Roncero est coordonnateur à l'établissement et à l'intégration du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au nord-ouest. Il vit avec sa famille depuis un an dans la province, en quête d'une vie meilleure.

Renaud Roncero, coordonnateur à l'établissement et à l'intégration du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest Photo : Radio-Canada

Sa conjointe y avait décroché un emploi. Mais, il est loin d'oublier le sort réservé à ses enfants par leurs camarades de classe.

Il y a eu des défis d'accueil pour mes deux dernières filles qui étaient scolarisées. Il n’y a pas eu d'accueil et d’intégration de la part des jeunes qui sont originaires d’ici , se souvient-il.

« Ça laisse un petit goût amer et de l’incompréhension, surtout » — Une citation de Renaud Roncero, coordonnateur à l'établissement et à l'intégration du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest

Au-delà des problèmes de logistiques et de transport en commun, il faut faire tomber les peurs des gens pour qu’ils soient plus dans la compréhension et dans l’acceptation des nouveaux arrivants, qui sont devenus une nécessité pour l’économie locale, recommande M. Roncero.

Se loger, l’autre défi

Lionel Zongo est arrivé à Edmundston à la mi-février. Il a été recruté par l’Université de Moncton en tant qu’agent de développement universitaire et à la formation continue.

Lionel Zongo, agent de développement universitaire et à la formation continue au campus d'Edmundston Photo : Radio-Canada

Il dit être attiré par la qualité de vie et fasciné par la facilité de circuler dans la ville. Il trouve que la communauté est accueillante, mais pense qu’elle peut contribuer à atténuer la pénurie de logements dans la région.

Il y a quand même de grosses maisons ici. Chacun pourrait louer son sous-sol à un nouvel arrivant , croit-il.

De l’attraction à la rétention, un parcours

De nombreux nouveaux arrivants viennent avec l’intention de s'établir pour de bon. Mais leurs conditions socioprofessionnelles, la capacité à trouver du travail à la hauteur de leurs aptitudes et leurs talents ou même l'expérience de leurs enfants à l’école vont les influencer , avance Normand Boudreau, directeur général du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au nord-ouest.

Normand Boudreau, directeur général du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au nord-ouest Photo : Radio-Canada

De la communauté, le centre de ressources pour les nouveaux arrivants, les organismes d'accueil, la ville, ont tous un pas à faire pour rendre la vie normale à tous ces gens qui arrivent d’ailleurs , poursuit-il.

Malgré tout, Renaud Roncero et Lionel Zongo disent vouloir demeurer à Edmundston, une ville où ils se réjouissent d'avoir tous les services en français.

D’après les informations de Mathilde Pineault et de Karine Godin