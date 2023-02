Bobbi le lynx sur la voie de la guérison

Un lynx surnommé Bobbi, retrouvé avec une patte prise dans un piège il y a plus d'un mois, a subi plusieurs opérations pour soigner ses blessures, mais la Calgary Wildlife Rehabilitation Society a bon espoir que le traitement est maintenant terminé.

Ce sont les résidents du quartier Chaparral de Calgary qui ont alertés l'organisme. Depuis sa prise en charge en janvier, l’animal a dû subir trois interventions chirurgicales.

À la première opération, on espérait que le piège n’avait pas coupé la circulation sanguine de l’os et qu’il pourrait guérir , raconte Melanie Whalen, directrice des soins et services pour la Calgary Wildlife Rehabilitation Society. Mais ce n’était pas le cas, malheureusement.

Le lynx ne sera relâché dans la nature que lorsqu'il sera complètement guéri. Photo : Fournie par Trevor Pinkster

Elle explique que toutes les blessures causées par le serrement du piège se situent sur le dessus de la patte et en dessous, sur le coussinet. Ce dernier a pu être préservé, mais Bobbi a tout de même perdu quatre doigts de cette patte.

Le lynx avait également une canine fracturée qui a dû être retirée. Melanie Whalen suppose que cette blessure a été causée par l’animal qui rongeait le piège pour s’en libérer.

Possible retour à la vie sauvage

L'organisme peut maintenant transférer la femelle dans un établissement ayant un enclos extérieur. Grâce à cette infrastructure, il pourra évaluer les capacités physiques du lynx comme la course et la chasse.

Nous devons faire une évaluation, certains animaux perdent des membres et peuvent quand même survivre en nature , souligne Melanie Whalen.

Nous ignorons toujours si Bobbi a été ciblée ou si elle s'est prise dans le piège par accident. Photo : Calgary Wildlife Rehabilitation Society

Selon Mme Whalen, l’évaluation est nécessaire puisque le félin dépend fortement de ses griffes avant. La conclusion déterminera si Bobbi peut être libérée dans son territoire ou devra être accueillie dans un refuge.

Melanie Whalen précise qu’il faudra attendre de trois semaines à un mois avant d'obtenir une réponse définitive.

Avec les informations d'Omar Sherif