Melanie Mark annonce sa démission de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique

En septembre, elle avait démissionné de son poste de ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et des Sports. Elle avait annoncé qu'elle devait s’absenter pour des raisons personnelles importantes.

Melanie Mark, dont le nom nisga'a est Hli Haykwhl Ẃii Xsgaak, est d'origine nisga'a, gitxsan, crie et ojibwée. Elle est née dans l'est de Vancouver et possède des racines dans le nord de la Colombie-Britannique et au Manitoba, selon la note biographique publiée sur le site web de la province.

Melanie Mark a aussi été ministre de l'Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation.

Plus de détails à venir