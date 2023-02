Le centre-ville de Moncton va bientôt changer, les travaux devraient démarrer cet été

Le financement fédéral et provincial annoncé mercredi prépare le terrain pour une transformation majeure d'une partie du centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, dès cet été.

Les gouvernements fédéral, provincial et municipal ont annoncé plus de 36 millions de dollars destinés à des travaux de modernisation du centre-ville. Cet investissement va permettre à ce projet, en discussions depuis plusieurs années, d’enfin voir le jour. Ces travaux considérables devraient commencer à l'été 2023.

Au programme de ce grand projet d’infrastructures : la création d’une nouvelle rue connectant la rue Downing à la rue Westmorland, derrière la tour d'Assomption Vie. Cela permettrait notamment de faciliter les déplacements entre l'actuel marché des fermiers et la bibliothèque publique.

On prévoit également la surélévation du boulevard Assomption et de la partie du sud de la rue Downing pour les rendre moins vulnérables aux inondations.

Le plan de réaménagement du centre-ville de Moncton comprend la création d'une nouvelle rue reliant la rue Downing à la rue Westmorland. Photo : Gracieuseté de la ville de Moncton

Dans cette zone autour du palais de justice, des systèmes d'égout pluvial et d'égout sanitaire seront installés. Les lignes électriques devraient également être enterrées pour les rendre moins vulnérables en cas de tempête.

La construction de plusieurs immeubles qui combinent logements et surfaces commerciales devrait suivre dans cette zone.

Un centre-ville dense

La mairesse de Moncton croit que ce projet va profondément transformer la ville . Dawn Arnold espère que cette modernisation du sud-est du centre-ville va permettre de créer un centre-ville dense, dynamique, durable et agréable à vivre .

Jim Dixon, directeur administratif et financier du groupe Ashford propriétaire de plusieurs terrains dans ce secteur, n’a pas donné beaucoup de détails sur leurs différents projets pour toute la zone.

Mais il a tout de même annoncé que la première phase de construction comprendra un bâtiment à usage mixte – résidentiel et commercial – sur la rue Downing, juste derrière le restaurant Tide and Boar.

Selon lui, d’ici dix ans, il ne devrait plus y avoir de stationnement en surface dans le secteur. Ils seront remplacés notamment par des parkings souterrains.

Le stationnement autour du boulevard Assomption et de la rue Westmorland devrait progressivement disparaître au profit d'immeubles. La zone devrait également être surélevée pour éviter les inondations comme ici en 2021. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Cette nouvelle étape dans la modernisation du centre-ville est probablement l'une des plus importantes annonces d'infrastructure que Moncton a connue, selon M. Dixon.

Concernant un potentiel déménagement du marché de Moncton vers la rue Downing, comme cela a longtemps été envisagé, Dawn Arnold a expliqué qu'il n'y avait pas de détails concrets pour le moment. Quand elle a été interrogée sur la question, elle n'a toutefois pas écarté cette possibilité.

Trois ans de travaux

Ces travaux pourraient commencer dès cet été et durer au moins trois ans, jusqu’en 2026. La ville anticipe déjà que cela amènera des difficultés pour les gens qui travaillent et habitent dans le centre-ville notamment, notamment pour le bruit et la circulation. Elle demande à la population de faire preuve de patience.

À court terme, on ne peut pas éviter des impacts , estime Elaine Aucoin, directrice générale de la croissance et du développement durable à la ville de Moncton. Il peut y avoir de courts délais mais à long terme, c’est un projet qui va rajeunir notre centre-ville, qui va apporter des gens au centre-ville pour travailler, pour habiter .

Avec les informations de Sarah Déry