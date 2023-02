Que faire si votre enfant est victime d’intimidation à l’école?

Reconnaître les signes

Pour Andrée Nobert-Bennett, la directrice des services éducatifs et de l'inclusion au Conseil scolaire Centre-Nord, en Alberta, la première chose c’est de prendre au sérieux les inquiétudes de votre enfant.

Selon elle, l’intimidation se manifeste dans une gamme de signes précurseurs comme : est-ce que votre enfant vous parle d’incident physique ou d’insultes? .

La directrice pointe alors vers le ministère de l’Éducation et sa liste des signes d'intimidation  (Nouvelle fenêtre) afin d’outiller les parents à mieux reconnaître cette situation :

La peur d’aller à l’école ou des protestations de maladie pour ne pas être obligé d’y aller;

Un rendement réduit à l’école;

La perte de possessions ou la destruction de vêtements ou de livres pendant la journée scolaire;

Des coupures ou des bleus acquis pendant le trajet entre l’école et la maison;

Les cauchemars, le repli sur soi-même ou une nouvelle tendance à intimider d’autres enfants.

Prendre contact avec les personnes-ressources

Andrée Nobert-Bennett recommande ensuite de contacter l’enseignant ou l’enseignante de l’enfant si l’intimidation se produit dans les heures d’école. Elle conseille également de contacter la direction de l’établissement scolaire si l’intimidation se déroule en dehors de ces heures, par exemple dans l’autobus scolaire ou sur les réseaux sociaux.

« Je suggère à un parent et un enfant de vraiment en parler avec le cercle qui a le pouvoir d'avoir un impact, c'est-à-dire l'enseignant, à la direction, le parent [concerné]. » — Une citation de Andrée Nobert-Bennett, Conseil scolaire Centre-Nord

Un processus d’enquête

Andrée Nobert-Bennett indique qu'un processus semblable à celui d’une enquête sera ensuite lancé. Les enseignants et les personnes concernées à l’établissement scolaire vont notamment tenter de faire la lumière sur la situation.

Parfois les enfants ont des conflits, ce qui est différent de l’intimidation , explique Andrée Nobert-Bennett. Un conflit, évidemment, c'est un différend au niveau des émotions, des sentiments, des points de vue et [...] c'est normal dans une relation typique et dans le développement social de l'enfant.

Des comportements répétitifs

L’intimidation apparaît, quant à elle, dans les comportements répétitifs qui vont vraiment nuire à l'enfant , souligne la directrice. Dans ce cas-ci, les comportements problématiques ont parfois comme but d’humilier l’enfant ou ont comme cause un déséquilibre social, fait savoir Andrée Nobert Bennet : Par exemple, [dans le cas d'un enfant plus influent qui] se mettrait dans la tête d'insulter un élève qui a moins d'amis.

Après, la partie qui pourrait être parfois difficile, c'est de donner un peu de temps à la direction, de faire ses enquêtes , avertit la directrice.

[L'école va] essayer d'enquêter afin de savoir si, justement, [il y a] des comportements répétitifs [...] est-ce qu'il y a un déséquilibre social ou est-ce un conflit [et les enfants] ont peut-être besoin d'aide à résoudre? , cite-t-elle en exemple.

De cette façon, l’école peut appliquer la stratégie appropriée au contexte, affirme Andrée Nobert Bennett. Les personnes responsables peuvent notamment aider les enfants à naviguer dans le conflit au besoin ou encore, dans le cas d’intimidation, établir une stratégie d’intervention et assurer un suivi adéquat pour les enfants.