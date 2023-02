Manifestation de groupes communautaires au ministère de l’Environnement

Les membres du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale ont fait un « coup d’éclat » dans l’édifice gouvernemental du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Il y a une urgence d’agir et c’est important pour nous de le dire au gouvernement et aux différents ministères. On demande une sortie des énergies fossiles pour 2030. Et 2030 c’est demain , lâche Anne-Valérie Lemieux-Breton, représentante de groupes de femmes dans la Capitale-Nationale, qui considère que le Québec et le Canada ratent leurs cibles climatiques.

Une foule est entrée dans l'édifice où il y a les bureaux du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

« La crise climatique accentue les inégalités sociales, donc c’est important d’investir aussi à ce niveau-là. » — Une citation de Anne-Valérie Lemieux-Breton, représentante de groupes de femmes dans la Capitale-Nationale

On constate malheureusement déjà les conséquences de la crise climatique sur les populations plus vulnérables. Les femmes, les personnes aînées, les personnes racisées, les premiers peuples et les plus pauvres sont davantage touchés par l'augmentation du coût de la vie, la détérioration de la qualité de l'air ou par les vagues de chaleur , dénonce également Anne-Valérie Lemieux Breton, qui réclame des investissements à la veille du budget provincial.

Anne-Valérie Lemieux-Breton, représentante de groupes de femmes dans la Capitale-Nationale et Gabrielle Verret qui représente un regroupement d’organisations communautaires de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Durant toute la semaine, il y a eu des interruptions de service dans le milieu communautaire un peu partout au Québec , a alors indiqué Gabrielle Verret qui représente un regroupement d’organisations communautaires de Chaudière-Appalaches.

Avant d’investir les lieux, les groupes communautaires se sont réunis pour faire du piquetage à différentes intersections du centre-ville de Québec.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.