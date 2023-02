C’est la fin pour le Centre du rasoir

Deux employés ont confirmé avoir été informés de la faillite du groupe et qu'ils devaient quitter rapidement les lieux avant l’arrivée des huissiers.

On est arrivés à midi, ça fermait. On nous a dit que les magasins étaient en faillite. Il fallait sortir du magasin le plus rapidement possible , assure l’un d’entre eux.

Radio-Canada a pu consulter un avis envoyé par le Bureau du surintendant des faillites dans la journée à plusieurs magasins.

Le plan de redressement n’a pas été accepté, selon nos informations.

L’entreprise gérée par le Groupe CDREM n’avait pas rappelé Radio-Canada au moment de la publication de cet article.

La bannière compte 34 magasins et 150 employés. Dix d’entre eux sont gérés par des franchisés.

Le Centre du rasoir a été fondé il y a environ 60 ans. Au tournant des années 2010, le groupe avait fusionné avec Boutik Electrik.

Il y a cinq ans, le groupe avait fait des changements importants et était devenu propriétaire d’une partie des magasins.

Au cours des dernières années, la pandémie, le commerce en ligne, la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation ont fragilisé davantage le groupe.