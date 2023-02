Une médecin de l’Outaouais atteinte de COVID longue raconte comment sa vie a basculé

Mélanie Lacasse a le cœur qui bat beaucoup et trop vite lorsqu’elle fait le moindre effort physique. Cette médecin de famille de Gatineau, atteinte de COVID longue, a dû apprendre à se réinventer et changer ses habitudes de vie. Une situation d’autant plus difficile que cela affecte considérablement son métier.

Si pour la majorité des personnes atteintes de COVID-19, les effets se résument à un mal de gorge, de l'écoulement nasal ou une sensation de fièvre, entre autres, et que ceux-ci ne durent que quelques jours, d'autres sont obligés de conjuguer avec le virus pendant des semaines, voire des mois, après leur rétablissement, selon ce qui est indiqué sur la plateforme de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La Dre Lacasse a été durement touchée par le coronavirus pour la première fois en avril 2021, après avoir développé une myocardite à cause du virus. Puis, s’est enclenché un cercle vicieux.

« Je dois faire une activité par jour [...] qui prend beaucoup d'énergie, ce qui veut dire le travail, faire un aller pour un rendez-vous en physiothérapie ou en ergothérapie... C'est vraiment ça qui prend toute mon énergie dans ma journée. Je ne peux pas me permettre de faire une demi-journée de travail, puis après ça, aller faire l'épicerie. C'est impossible. » — Une citation de Docteure Mélanie Lacasse

Symptômes à n’en plus finir

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, le syndrome post-COVID-19 est associé à un large éventail de symptômes qui touchent plusieurs organes. Elle identifie plus de 200 symptômes qui rendent la pratique des activités quotidiennes très difficile, la fatigue intense étant le symptôme le plus fréquent.

Statistique Canada a révélé que parmi les personnes ayant indiqué avoir obtenu un résultat de test positif ou avoir soupçonné une infection à la COVID-19, entre janvier 2020 et août 2022, 14,8 % avaient des symptômes trois mois ou plus après leur infection. (Photo d'archives) Photo : CBC

Il n’y a pas encore de chiffres quant au nombre de personnes atteintes de COVID longue au Canada. En octobre 2022, Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) [Lien externe] notait que parmi les personnes ayant indiqué avoir obtenu un résultat de test positif ou avoir soupçonné une infection à la COVID-19, entre janvier 2020 et août 2022, 14,8 % avaient des symptômes trois mois ou plus après leur infection.

Parmi les Canadiens ayant eu des symptômes qui ont duré trois mois ou plus après une infection initiale ou soupçonnée, le symptôme persistant le plus souvent déclaré était la fatigue, à 72,1 %, suivie de la toux, à 39,3 %, de l'essoufflement, à 38,5 %, et du brouillard mental, à 32,9 %.

Comprendre la COVID longue : La COVID longue aussi appelée syndrome post-COVID-19 ou encore affection post-COVID-19. C'est une personne qui a des symptômes qui persistent au moins trois mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic.

Le syndrome peut survenir quelle que soit la gravité initiale de l'infection. Les symptômes peuvent apparaître après un rétablissement initial (généralement après trois mois) ou peuvent n’avoir jamais disparu après une infection initiale. Les symptômes peuvent également fluctuer ou réapparaître au fil du temps.

Ce syndrome est associé à environ 200 symptômes touchant au moins 10 organes, dont le cerveau, le cœur, les poumons et les vaisseaux sanguins.

Les symptômes : la fatigue, l'essoufflement, le brouillard cérébral et les douleurs musculaires et articulaires. Sources : Organisation mondiale de la Santé et Agence de la santé publique du Canada

Clinique spécialisée

Bien qu’il n’existe pas de clinique spécialisée dans la COVID longue en Outaouais, la Dre Lacasse a eu la chance d’être suivie par la clinique de recherche post-COVID-19 de l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), qui vise à mieux comprendre les effets à long terme du coronavirus chez les patients ayant eu un diagnostic positif. Elle s’est également tournée vers l’ergothérapie pour retrouver un semblant de normalité.

« On vit des deuils pendant une bonne période de temps. Je ne serai plus la médecin-gestionnaire que j'étais, où j'avais plein de gestion à faire, en plus de ma pratique. [...] Je ne serai plus capable non plus d'être la maman que j'étais. [...] Il faut apprendre dans le fond à vivre avec notre nouvelle vie. » — Une citation de Docteure Mélanie Lacasse

Pour autant la médecin de famille n’est plus capable de travailler à temps plein.

Actuellement, je fais l'équivalent de deux demi-journées de travail par semaine et c'est tout ce que je peux faire si je dois avoir d'autres activités , ajoute-t-elle.

Elle essaie pourtant, dit-elle, de voir un côté positif à toute chose.

C'est sûr que mon rêve serait de ne plus jamais avoir de symptômes. [Mais] je ne voudrais pas retourner à la vie d'avant, où j'étais la Superwoman qui travaillait 80 h par semaine. Mais d'avoir une vie équilibrée, au point vu de ma santé, de ma famille, de ma vie personnelle et de mon travail, c'est ce que je viserais, car actuellement, il y a plein d'activités que je ne peux pas faire.

La docteure Mélanie Lacasse aspire à retrouver un équilibre. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Le gouvernement du Québec a donné des fonds en mai 2022, au Centre Intégré de santé et services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, afin que ce dernier mette en place une clinique pour traiter les personnes atteintes de COVID longue.

Or, l’ouverture de ladite clinique, qui était prévue en janvier 2023, n’a finalement pas eu lieu en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

La mise en place de la clinique est en cours avec l'ensemble des partenaires du réseau. Les locaux et la trajectoire de référence sont établis. Nous visions une ouverture début 2023, par contre la pénurie de main-d'œuvre nous cause problème, ce qui pourrait occasionner des délais dans le processus d'ouverture , a indiqué le CISSS de l’Outaouais à Radio-Canada par courriel.

Avec les informations d'Alexandra Angers