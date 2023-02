La pêche blanche se termine par des actes de vandalisme à L’Isle-Verte

Les responsables de la Corporation de développement économique et touristique ( CDET ) de L'Isle-Verte se sont rendu compte des méfaits lundi matin. L'un d'entre eux a découvert que les cabanes, sorties de la banquise samedi matin en vue de l'entreposage jusqu'à la saison prochaine, avaient été endommagées par des vandales.

La serrure d'une des cabanes de pêche a été brisée. Photo : CDET de L'Isle-Verte

Il s'est aperçu que des malfaisants ont brisé les portes pour entrer. Ils ont volé les batteries qui permettent d'avoir de l'éclairage. Cela concerne quatre cabanes raconte la présidente de la CDET, Sandra Saint-Jean.

« Je suis un peu fâchée, mais je suis surtout déçue car les gens travaillent fort bénévolement pour que la pêche puisse faire briller notre région. » — Une citation de Sandra Saint-Jean, présidente de la Corporation de développement économique et touristique

C'est la deuxième année de suite que des vols de batteries sont constatés sur le site. Cette année, le préjudice est plus important selon la présidente de la Corporation. Elle estime qu'entre le prix des batteries dérobées et le temps qu'il faudra pour effectuer les réparations, le montant des dommages et pertes s'élèvent entre 1500 $ et 2000 $.

La CDET devrait tenir une réunion pour définir des actions à mettre en place pour éviter de nouveaux méfaits.

Une saison satisfaisante

La saison de pêche sur glace s'est terminée le 11 février à L'Isle-Verte par une fête d'initiation à la pêche blanche. C'était une saison un peu bizarre cette année, reconnaît la présidente de la Corporation. Sandra Saint-Jean explique que les cabanes ont été installées relativement tard, à la mi-janvier alors qu'elles sont installées début décembre ou mi-décembre les années précédentes. Il nous a manqué un gros mois au début de la saison , constate Sandra Saint-Jean.

En revanche, les organisateurs affirment que l'activité de pêche a attiré bon nombre de participants.

Plusieurs ont découvert la pêche sur la glace lors d'une fête organisée à L'Isle-Verte. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

« C'était surtout des gens de l'extérieur, de Québec, Gatineau, Montréal. C'était super bon pour les retombées économiques. » — Une citation de Sandra Saint-Jean, présidente de la Corporation de développement économique et touristique

L'offre a été doublée passant de deux à quatre cabanes accessibles à la location, selon la Corporation.