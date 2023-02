Le workshop du Petit Canada met à l’honneur cinq jeunes artistes du Manitoba

Le Petit Canada est une soirée par et pour les jeunes organisée par le Conseil jeunesse provincial ( CJP ) et qui a lieu jeudi soir dans le cadre du Festival du Voyageur.

Dans un ou deux ans, le Festival du Voyageur va embaucher ces jeunes et on va les revoir. Le Petit Canada, c'est certain que c'est là pour offrir un spectacle aux jeunes, mais aussi pour mettre des jeunes sur scène pour qu’on puisse les voir , explique le directeur général du CJP , Derrek Bentley.

Le thème de la réconciliation est à l’honneur cette année avec la collaboration d’artistes inuit.

La réconciliation est une valeur qui guide presque tout ce qu'on fait, toutes nos activités, tous nos projets. On voulait trouver des façons d'intégrer non seulement la culture métisse ou des artistes métis, mais aussi d'autres artistes autochtones , relate Derrek Bentley.

Géronimo Inutiq proposera une installation sonore dans la boîte à chansons et Sam Kigutag fera des chants de gorge en compagnie du groupe Cht’koot.

Le Conseil jeunesse provincial met en place un nouveau projet qui permet de venir remplir un vide laissé par l’organisme Le 100 Nons, qui a revu le format de La Chicane électrique afin d’offrir plus de formations aux jeunes.

La Chicane électrique aura dorénavant lieu plus tard dans l’année.

Le Petit Canada comprend donc un workshop . Ces ateliers rassemblent différents artistes émergents qui partagent leur expérience, font un peu d’improvisation et présentent quelques-unes de leurs chansons.

Cette année, on a créé le workshop avec cinq artistes qui sont surtout solos, qui ont déjà un répertoire. Ensemble, ils vont peut-être créer quelque chose de nouveau durant le workshop , rapporte Derrek Bentley.

Les artistes présents sur cette scène seront Abrielle Turenne, Théo Delaquis, Willem Pops, Simon Gagné et Mélanie Bédard.

C'est vraiment la beauté d'une soirée comme ça, parce que même quand on s'est rencontrés pour se présenter l'un à l'autre, on ne se connaissait pas nécessairement avant en tant que groupe qui joue ensemble de la musique , rapporte Mélanie Bédard.

Le workshop du Petit Canada aura lieu jeudi 23 février entre 18 h et 20 h dans la tente Forêt. Dans le cadre du Petit Canada, il y aura aussi des concerts avec notamment Radio Radio, Abotinam, Sam Fournier Band et Almost Insight.