Grève de 24 heures à la Société québécoise des infrastructures

Affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ils se joignent à un mouvement provincial de 24 heures touchant les 517 syndiqués de la SQI.

Sans contrat de travail depuis mars 2020, ces employés dénoncent la lenteur des négociations avec le gouvernement du Québec.

« Notre principal point en litige est au niveau salarial, Le 2 % [d'augmentation] offert est inacceptable. On s’attend à un peu plus de la part du Conseil du Trésor. » — Une citation de Sylvain Beaulieu, président du syndicat

Il y a aussi la question de l’affichage des postes. L’employeur veut avoir la pleine gestion sans passer par l’ancienneté, donc selon leurs critères à eux. Pour nous, ça ne passe pas , ajoute M. Beaulieu.

La Société québécoise des infrastructures a pour mission de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d'infrastructures en assurant une planification, une réalisation et un suivi des projets. Elle doit aussi développer, maintenir et gérer un parc immobilier qui répond aux besoins des ministères et des organismes en leur fournissant des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière.

En juin dernier, les syndiqués ont voté à 79 % pour cinq jours de grève, à utiliser au moment jugé opportun.

Des services essentiels sont assurés par une soixantaine d’employés au cours de cette première journée de débrayage.