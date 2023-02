28 arrestations dans des affaires de traite d’êtres humains en Ontario en 2022

La traite d'êtres humains est un fléau qui touche le Canada et tout particulièrement l’Ontario. Cette province enregistre le taux annuel de signalements à la police le plus élevé du pays.

Pour y faire face, 21 services de police de toute la province ont réuni leurs moyens en décembre 2021 en créant une force spécialisée dans le trafic d’êtres humains : l'équipe provinciale des opérations policières conjuguées axées sur les renseignements pour la lutte contre la traite des personnes. Mercredi, elle a présenté son premier bilan à la presse.

En un peu plus d’un an, 65 enquêtes ont été menées et 61 victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé ont vu leur calvaire prendre fin.

Les enquêtes se sont soldées par l’arrestation de 28 personnes par la suite poursuivies en vertu de 72 chefs d’accusation pour traite d’êtres humains. Une centaine d’accusations supplémentaires sont retenues, notamment pour agression, menaces et extorsion. Le plus jeune suspect a 18 ans, le plus âgé, 44 ans, et la plupart sont des hommes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  En à peine un an, 65 enquêtes ont été conclues avec succès. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Faible sensibilisation du public

Complexes en raison de la nature transitoire de ces crimes, ces enquêtes réclament beaucoup de ressources ainsi que la participation de plusieurs services, qu’ils soient sociaux ou administratifs. C’est également un travail de longue haleine : les enquêteurs mettent en moyenne 382 jours pour mener à terme leur investigation. C’est deux fois plus que pour des enquêtes sur d’autres crimes.

La perception de ce fléau constitue également un frein puisque beaucoup de victimes ne se considèrent pas comme tel , explique l’inspecteur-détective Jordan Whitesell, de la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

Pour mener leur enquête, les services de police comptent sur la collaboration non seulement des victimes mais aussi de leurs proches. Le public peut aider en étant conscient de ce en quoi consiste la traite et en la signalant. La famille et les amis jouent un rôle essentiel pour aider les victimes , assure le sergent-chef Guy Renaud, de la police du Grand Sudbury.

La Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes, créée pour les victimes et pour les survivants, est accessible sept jours sur sept, 24 heures sur 24, au 1 833 900-1010 dans les deux langues officielles. Un clavardage en ligne est également offert.

Des trafiquants mobiles le long de la 401

La zone du Grand Toronto, avec ses autoroutes et ses hôtels, est un terreau fertile pour la traite humaine. Les trafiquants n’hésitent pas à l'exploiter.

L'examen des preuves, y compris le suivi des annonces de services sexuels, nous indique que les trafiquants déplacent leurs victimes d'un centre urbain à l'autre en un clin d'œil afin d'accéder à différentes clientèles et d'éviter la détection par les forces de l'ordre , explique l’inspectrice Susan Gomes, de la police de Toronto.

L’inspectrice Susan Gomes a mis en lumière la mobilité des trafiquants qui profitent des axes routiers autour de Toronto. Photo : Radio-Canada / OPP

L’association de plusieurs services prend alors tout son sens pour poursuivre les enquêtes, même lorsque les trafiquants changent d'endroit.

La densité du milieu urbain offre également plus de possibilités aux trafiquants et rend les faits plus difficiles à déceler en se fondant dans l’anonymat de la masse.

Une victime sur deux est une femme autochtone

Âgées de 12 à 47 ans et essentiellement composées de femmes, les victimes ont en commun leurs origines sociales modestes et leurs conditions de vie difficiles, ce qui les rend vulnérables.

« On estime que 50 % des femmes et des filles exploitées sont des Autochtones. » — Une citation de L'inspectrice Tricia Rupert, de la police du Treaty Three

Parmi les victimes se trouvent également des femmes issues de l’immigration.

L’inspectrice Tricia Rupert ajoute que la plupart des victimes connaissent les trafiquants, ce qui bat en brèche une légende urbaine, c'est-à-dire l’idée selon laquelle des personnes se font enlever et exploiter ne serait qu'un mythe .

Victimes de manipulation et de chantage, les victimes sont isolées de leurs proches, ce qui crée une dépendance envers leurs bourreaux.

Les trafiquants de main-d'œuvre peuvent retirer le passeport des travailleurs migrants ou immigrés ou leur dire qu'ils doivent rembourser une dette élevé et inattendue , explique le sergent-chef Renaud.

Pour le sergent-chef Guy Renaud, les trafiquants s'appuient sur la manipulation, l'exploitation et le contrôle. Photo : Radio-Canada / OPP

Il relate le témoignage d’une victime de traite humaine à partir de ses 12 ans jusqu'à ses 25 ans. Je n’ai compris qu’après coup que c’était des trafiquants. Ils m’achetaient des vêtements et m’emmenaient magasiner. Je pensais être amoureuse. Les choses ont changé lorsqu’ils sont devenus abusifs.

Le message que nous adressons aux victimes est le suivant : nous pouvons vous aider , ajoute l’inspectrice Rupert.

Une fois identifiées, les victimes sont rapidement prises en charge. La nouvelle équipe provinciale dispose d’un spécialiste des victimes capable de leur fournir les informations et les outils nécessaires pour amorcer leur retour dans la société.