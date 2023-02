Le film québécois Viking obtient 13 nominations aux prix Écrans canadiens

Le long métrage décalé de Stéphane Lafleur est notamment finaliste dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure direction artistique, de la meilleure photographie, du meilleur scénario original et de la meilleure interprétation dans un premier rôle pour Steve Laplante.

Viking est seulement devancé par Brother, du réalisateur torontois Clement Virgo, qui cumule 14 nominations. Tiré du roman de David Chariandy, ce dernier film plonge dans les défis auxquels sont confrontés des frères canado-jamaïcains dans les années 1990 à Scarborough, en banlieue de Toronto.

Brother a été projeté en première au Festival international du film de Toronto l'automne dernier et il devrait sortir en salle le 17 mars.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Les crimes du futur, de David Cronenberg, a obtenu quant à lui 11 nominations, dont une dans la catégorie de la meilleure réalisation. Le premier film réalisé par Charlotte Le Bon, Falcon Lake, a pour sa part été cité dans six catégories, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation ainsi que des meilleurs acteurs et actrices pour Joseph Engel et Sara Montpetit.

Babysitter est nommé cinq fois, notamment dans les catégories du meilleur film, de la meilleure adaptation (de la pièce de Catherine Léger) et de la meilleure interprétation, pour la réalisatrice/actrice Monia Chokri et pour la nounou Nadia Tereszkiewcz.

Les films Noémie dit oui, de Geneviève Allard, Nouveau-Québec, de Sarah Fortin, et Rodéo, de Joëlle Desjardins Paquette, ont obtenu deux nominations chacun.

Dans les catégories des meilleures interprétations, on trouve aussi Jean-Luc Kanapé (Nouveau-Québec), K.C. Collins (le dresseur de Chien blanc), Mohammed Marouazi (Respire), Kelly Depeault (Noémie dit oui), Maxime LeFlaguais (Rodéo) et Larissa Corriveau (Un été comme ça).

« Falcon Lake » a été présenté en première mondiale à Cannes au mois de mai. Photo : Fournie par Charlotte Le Bon

Pour la première fois cette année, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a mis en place des catégories non genrées pour l'interprétation des rôles principaux et des rôles secondaires au cinéma et à la télévision. Ce changement a fait passer le nombre de nominations par catégorie de cinq à huit.

Les lauréates et les lauréats seront annoncés à l'occasion de la Semaine du Canada à l'écran, du 11 au 16 avril.

La télé de langue anglaise à l’honneur

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision récompense aussi les œuvres produites pour la télévision, notamment en français avec les prix Gémeaux.

En anglais, c'est la première saison de la télésérie The Porter qui domine la liste des finalistes, avec 19 nominations, notamment dans la catégorie de la meilleure série dramatique aux prix Écrans canadiens. ICI Télé vient de mettre à l'affiche les samedis soirs la version française de cette télésérie (Le porteur) qui se déroule à Montréal, à Détroit et à Chicago.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La série hospitalière Transplant obtient encore une fois un beau succès, avec huit nominations, notamment pour ses vedettes Hamza Haq et Laurence Leboeuf.

Le documentaire Dear Jackie, d'Henri Pardo, sur le bref séjour de Jackie Robinson à Montréal, est trois fois finaliste, notamment dans la catégorie meilleure émission documentaire sociopolitique .

Lisa LaFlamme honorée

Du côté des nouvelles, le téléjournal de CTV avec Lisa LaFlamme est en lice pour le prix du meilleur journal télévisé national, en concurrence notamment avec The National de CBC. Cette nomination survient après le départ de Lisa LaFlamme de CTV, en août dernier.

Bell Média a parlé de décision commerciale , mais l'éviction de Mme LaFlamme a provoqué un tollé sur l'âgisme et l'image des femmes au petit écran.

Le congédiement de Lisa LaFlamme par CTV, propriété de Bell Média, a déclenché un vif débat (archives). Photo : Reuters / STEPHANE MAHE

Mme LaFlamme recevra par ailleurs le prix Gordon Sinclair pour l'excellence en journalisme télévisé, et Pierre Bruneau, qui vient de prendre sa retraite après 50 ans de journalisme, sera aussi honoré par l'Académie.

Les actrices et acteurs Ryan Reynolds, Simu Liu et Catherine O'Hara recevront aussi des prix spéciaux cette année.