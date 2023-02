Le nouvel outil de déductions pour les vols est un casse-tête pour des résidents du Nord

Pour la période de janvier à mars 2022, le tableau de l’ ARC indique que le prix du billet le plus économique entre Dawson, au Yukon, jusqu’à Vancouver est de 906,94 $. Or, la compagnie aérienne Air North a estimé ce coût à 1331,23 $ en 2021.

Pour la même période, le prix le plus économique d’un billet aller-retour entre Yellowknife et Edmonton est de 923,21 $, selon l’ ARC . Canadian North a établi ce prix à 765,73 $.

Le député ténois de Frame Lake, Kevin O’Reilly, demande depuis des années qu’un tel outil soit développé par l’ ARC . Les tarifs de l’ ARC sont plus élevés que ceux de Canadian North pour la première partie de 2022 , dit-il.

Mais les données de l’ ARC diminuent considérablement à partir d’avril, jusqu’à la fin de 2022 et ça coïncide avec la période où Canadian North était la seule compagnie aérienne à faire la liaison entre Yellowknife et Edmonton. Je ne sais pas comment l’ ARC est arrivée à ces chiffres.

Virginia Labelle, une comptable à la retraite de Whitehorse, affirme avoir reçu des appels de clients confus de voir une disparité entre les tarifs payés et ceux présentés dans le tableau de l’ ARC .

Selon Mme Labelle, l’outil est une très bonne idée en soi, mais les tarifs retenus ne concordent pas avec la politique de l'agence sur les déductions de voyages en région isolée.

On y retrouve les tarifs les plus bas en classe économique normalement offerts [sauf que] le formulaire et la politique demandent le tarif de vol le plus bas normalement offert le jour du début du voyage, ce qui, à ma connaissance, a toujours été interprété comme étant combien en coûterait-il si je dois réserver un vol aujourd’hui, ce qui est substantiellement plus élevé [...] que de réserver des mois à l’avance.

Ainsi, si les tarifs retenus sont trop bas, Mme Labelle craint que les gens n’aient pas accès aux déductions auxquelles ils ont droit.

Par le passé, les comptables se fiaient aux listes publiées annuellement par les compagnies aériennes telles qu'Air North ou Canadian North, dit-elle, mais il sera difficile maintenant de revenir dans le temps pour vérifier le tarif le jour du départ, explique Mme Labelle.

Un projet pilote, selon l’Agence du revenu du Canada

Lors d’une rencontre virtuelle mardi, l’ ARC a dit avoir utilisé les services d’un fournisseur de services de voyage pour déterminer les tarifs les plus économiques.

Nous sommes conscients que le prix des billets fluctue régulièrement et que le prix le plus économique disponible peut être moins cher ou plus cher que le montant affiché dans le tableau , a indiqué la représentante de l’ ARC , Nathalie Prieur.

Selon elle, les résidents du Nord auront toujours l’option de déterminer le prix le plus économique eux-mêmes s'ils le désirent [dans la mesure où] ils peuvent fournir des preuves justificatives .

Avec les informations d'Amy Kenny