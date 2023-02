Un pas de plus vers l’ouverture d’une nouvelle Maison des aînés à Baie-Comeau

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord organise une séance d’information mercredi soir au sujet de la Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau qui devrait ouvrir l’automne prochain.

Les gens qui assisteront à cette présentation pourront connaître les services qui y seront offerts ainsi que l'aménagement de ce futur milieu de vie.

On va donner de l’information et on va leur présenter des plans et des photos en 3D que l'architecte a faits , soutient Audrey Lévesque, chargée de projet de la Maison des aînés et alternative au Centre intégré de santé et de services sociaux.

Le concept

Le concept de la Maison des aînés de Baie-Comeau consiste à donner l’impression aux résidents d’être à la maison.

Ça va être une décoration résidentielle avec un concept d'avant et d'arrière-scène. Tout ce qui est à l'avant-scène, c'est ce qui est résidentiel et c'est ce que les résidents vont voir. C'est là qu'ils vont vivre. Et l'arrière-scène, c'est tout ce qui touche à l'organisation du travail qui va être caché , explique Audrey Lévesque.

Elle ajoute que chaque résident aura sa chambre individuelle munie d'une salle de bains. Le coût des travaux s'élève à 41,5 millions de dollars.

Le projet avance très bien, la construction se passe comme prévu et il n’y a pas de retard pour le moment , précise la chargée du projet.

Les futurs résidents

La résidence pourra accueillir 48 personnes, soit 36 personnes âgées ainsi que 12 personnes atteintes d'une déficience intellectuelle ou physique ou d'un trouble du spectre de l’autisme.

Audrey Lévesque soutient que le processus de sélection sera similaire à celui des CHSLD . C’est le mécanisme d’accès à l’hébergement qui évalue les dossiers des gens et qui va décider quel est le meilleur milieu d’hébergement pour ces personnes , affirme-t-elle.

Il ne sera pas possible de réserver sa place comme dans une résidence privée pour aînés.

La sécurité

De nombreuses ressources sont mises en œuvre pour recruter du personnel au moment où la région est frappée par une pénurie de main-d'œuvre, assure Audrey Lévesque.

Le personnel assurera les soins des résidents grâce à une nouvelle approche. Il y a de nouvelles technologies qui vont entrer dans les maisons des aînés alternatives et ce sera une surveillance selon le dossier ainsi que les besoins de l’individu , explique Mme Lévesque.

Elle ajoute que le bâtiment sera adapté à cette approche.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour assister à la séance d’information : il suffit de se présenter au 835, boulevard Jolliet, à Baie-Comeau.