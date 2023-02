Le changement d’un mot de l’Ô Canada lors d’un match de la NBA fait réagir

Dans la version anglaise des paroles de l’hymne, elle a chanté « our home on native land » (qu’on pourrait traduire par : « notre patrie sur des terres autochtones ») plutôt que « our home and native land » (« notre patrie et terre natale », ou « terre de nos aïeux » dans le texte original en français).

En entrevue avec CBC, l’artiste a affirmé qu’elle avait simplement voulu énoncer les faits. J’ai chanté les faits. Nous marchons, respirons et vivons la vie sur des terres autochtones.

Sa décision était le fruit d’une longue réflexion, elle qui souhaitait reconnaître l’importance des peuples autochtones qui vivaient au Canada avant l’arrivée des populations européennes.

Vague de soutien

Sa version de l’hymne national a suscité beaucoup de réactions positives, provenant notamment de membres de communautés autochtones au pays.

Jully Black n’est d'ailleurs pas la première personne à avoir pensé apporter cette modification à l’hymne.

Le professeur en gouvernance à l’Université des Premières Nations du Canada, en Saskatchewan, Jason Bird, a expliqué à la Presse canadienne que cette modification est commune au sein de plusieurs communautés autochtones. Lui-même la chantait souvent de cette façon lorsqu’il était à l’école.

On changeait ces paroles, plus pour le plaisir que pour autre chose.

Un symbole dénaturé?

Mais l’appui n’est pas unanime : des personnes l’accusent de vouloir susciter la controverse et diviser plutôt que d’unir la population autour de ce symbole canadien. Des personnalités et médias canadiens appartenant au courant conservateur ont, par exemple, critiqué une performance woke qui dénature l’hymne national.

Plusieurs personnes ont aussi souligné que la version originale de l’hymne pouvait déjà être interprétée en combinant les idées de terre natale et de terre des Autochtones .

Passée presque inaperçue au Québec, la version modifiée par Jully Black de l’hymne national a largement été médiatisée dans le reste du Canada. Des médias internationaux comme la BBC et le Washington Post en ont également tiré des articles.

L’hymne national actuel provient d’une chanson d’abord écrite en français par Adolphe-Basile Routhier et composée par Calixa Lavallée pour la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale au Canada français, en 1880.

Utilisé comme hymne national depuis 1939, officiellement depuis 1980, ses paroles ont fait l’objet de plusieurs modifications, dont en 2018 afin d’éliminer une distinction de genre dans la version anglaise.