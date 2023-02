Le fondateur du RikiFest, Jean-Louis Chaumel a mentionné en conférence de presse mercredi matin qu’en raison de la pénurie de ressources financières et humaines , l’événement a dû se réinventer afin d'offrir un événement.

M. Chaumel indique que son festival, parmi plusieurs autres au Québec qui affrontent de nombreux défis pour assurer la pérennité de leurs activités, est fragilisé. Son comité organisateur est à bout de souffle et la réduction du financement de la Ville de Rimouski n'aide pas non plus.

En 2022, Rikifest a obtenu une contribution financière de la Ville de 1000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements ponctuels contre 150 $ cette année. La Ville compte une série de critères pour attribuer des aides financières, tels que le nombre de jours de l'événement ou encore le nombre de participants. Selon Jean-Louis Chaumel, le festival n’a pas réussi à se classer pour obtenir le même montant que l’an dernier.

Toutefois, la Ville de Rimouski fournira une équipe de pompiers et un bateau de sauvetage lors de la course de canots à glace au parc national du Bic. Il s’agirait d’une offre de service de 7000 $, avise M. Chaumel.

Course de canots à glace

Pour une deuxième année de suite, la course aura lieu au parc national du Bic le 4 mars prochain à 12 h. Une trentaine d’équipes sont inscrites, un record pour cette course, rapporte l’organisateur.

En tout, 130 coureurs compétitionneront, dont l’étudiante à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Marilou Roy, qui participe pour la première fois. On a vraiment très hâte. On s’attend à avoir des conditions quand même variées sur le fleuve, on a hâte d’expérimenter ça , dit-elle.

« Il va y avoir plus d’équipes que prévu, on va avoir une belle compétition. » — Une citation de Marilou Roy, membre de l'équipe de canot à glace de l'UQAR

Le directeur de la sécurité de l’événement sportif, Jean-François Dubé, soutient être en communication avec le service incendie de la Ville de Rimouski pour connaître l’état des glaces. Le départ se fera à marée haute. On s’attend, cette année, avec les redoux, d’avoir du mixte, eau et glace. On s’attend à ce que [les athlètes] aient plus de transitions. C’est plus avantageux pour tout le monde , révèle-t-il.

Cette année, en raison des difficultés financières qu’éprouve le festival, le comité organisateur ne pourra pas installer un chapiteau dans lequel les athlètes peuvent se changer et se réchauffer.

Le fondateur du RikiFest, Jean-Louis Chaumel, explique qu’il a dû faire preuve d’imagination. Les athlètes pourront se changer dans le grand camion qui transporte les canots , indique-t-il.

Retour du festival et nouvelles activités

La grande soirée électro sera de retour au parc de la gare à Rimouski le 10 mars de 20 h à 23 h. Les festivaliers sont invités à danser à l’extérieur au son de la musique de la DJ québécoise Marycee. Du vin chaud sera mis à la disposition des participants.

Le 5 mars prochain, les Rimouskois sont invités à marcher au port de Rimouski pour y écouter le chant des baleines de 11 h à 16 h. L’ambiance sonore a été créée à partir d’enregistrements du son des baleines et des bélugas au large de Rimouski, capté par les scientifiques de l’ ISMER à l’aide de bouées.

Par ailleurs, à partir du 25 février, le Festibus, un autobus dansant, circulera dans la MRC de Rimouski-Neigette pour faire danser les jeunes. Habituellement, l'autobus se rendait dans les quartiers de la ville. Le comité organisateur a tenu à élargir les activités au-delà du territoire rimouskois.

L’équipe du Festibus fera jouer de la musique et offrira une performance de 18 h à 21 h à Saint-Eugène le 25 février, à Saint-Valérien le 26 février, à Saint-Anaclet le 28 février, à Trinité-des-Monts le 1er mars, à Esprit-Saint le 2 mars, à Saint-Fabien le 3 mars, à Saint-Narcisse le 4 mars et à Saint-Marcellin le 5 mars prochain.