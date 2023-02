Des astuces pour mieux protéger les animaux de compagnie du froid extrême

Le vétérinaire et responsable des communications de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, Michel Pepin, était de passage à l’émission 6 à 9 pour en discuter davantage :

À quel point souffrent les animaux de compagnie pendant ce temps froid ?

C’est très clair que ce n’est pas juste les humains qui souffrent du froid, les animaux aussi en souffrent.

Les chats qui vont à l’extérieur, on peut imaginer qu’ils sont bien couverts de poils et qu’ils peuvent se défendre.

Mais avec cette vague de froid qui traverse présentement le Manitoba, la tâche est quand même très difficile pour ces animaux, surtout dans des zones plus minces et moins poilues, comme les oreilles, la queue et les pattes.

Dans certains cas, la gelure peut causer des dégâts énormes sur ces parties du corps.

Les gens ne doivent surtout pas utiliser l’eau chaude ou frotter les oreilles. Par contre, il est recommandé d’appliquer des compresses d’eau tiède pour essayer d’accélérer la circulation du sang, mais sans trop frotter.

Si on remarque que les oreilles sont encore froides ou blanches, il faut consulter un vétérinaire.

C’est le même principe pour les chiens. En effet, les gens peuvent acheter des chaussons pour mieux protéger les pattes de leurs chiens.

Est-ce qu’il y a un moyen de bien choisir ces accessoires ?

C’est sûr qu’il y a de toutes sortes de qualités dans le marché. Ce qu’on conseille c’est de les essayer avant de les acheter — s’il ne s’agit pas d’une commande sur internet — et de laisser le temps à l’animal pour qu'il s’y habitue.

En effet, les chiens ne vont forcément pas aimer porter des chaussons, d’où l’importance de les habituer en les essayant à l’intérieur, à la maison.

Par contre, ce qui est le plus pratique pour les animaux de compagnie, même avec des petits chaussons et manteaux, c’est de continuer à bouger, à courir et à sauter.

Un jeune chat joue dans la neige Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

D’ailleurs, au niveau des vêtements pour les animaux, est-ce qu’on habille tous les chiens ou bien il y a certaines races ayant besoin davantage de protection ?

Si on parle d’un petit chihuahua, peu poilu, c’est sûr qu’il a besoin de plus de protection qu’un husky habitué aux grands froids.

Ce qui est important à mentionner, c’est que certains chiens et chats sont plus fragiles, plus susceptibles d’avoir des gelures. C’est le cas aussi pour les jeunes animaux, les plus vieux et ceux qui ont des maladies chroniques.

Les chiens ayant un nez un peu écrasé, comme les bulldogs, ont souvent de la difficulté à respirer. C’est donc important de faire plus attention dans ce genre de cas.

Il faut prendre tous ces éléments en considération quand on décide de faire une promenade. En hiver, on n’a pas vraiment le choix que de raccourcir le temps de sorties, voire reporter pour une journée ou deux quand il fait extrêmement froid.

Est-ce qu’il y a des comportements que les propriétaires d’animaux doivent éviter pendant ce temps froid ?

Je pense que l’un des meilleurs conseils que je peux donner c’est de faire attention aux comportements de ses animaux de compagnie.

Des fois, on ouvre la porte pour sortir et faire une promenade, mais le chien demeure immobile, refuse de bouger, et ça c’est un signe à ne pas négliger qui nous informe que c’est trop froid à l’extérieur pour sortir se promener.

C’est important aussi que les accessoires achetés, tels que les chaussons et les manteaux, soient confortables et d’une bonne qualité, qui peuvent durer plusieurs années. Ceci permettra aussi aux chiens de s’y habituer.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi