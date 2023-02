Femmes autochtones disparues : une députée veut la création d’une « alerte robes rouges »

Elle a écrit une lettre au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, vendredi dernier, pour demander au gouvernement de financer un programme d' alerte robe rouge .

Selon Leah Gazan, cette initiative serait similaire à l'alerte Amber, que les gens reçoivent sur leur téléphone lorsqu'un enfant de leur région a été enlevé ou est considéré comme étant en danger.

La mise en place d’un système d’alerte spécialisé reconnaît l’urgence d’agir , estime-t-elle.

Au Canada, nous sommes toujours en train de nous battre pour notre sécurité et pour vivre dans la dignité en tant que femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones , précise-t-elle.

La députée de Winnipeg-Centre affirme que si le public est mieux informé lorsque des femmes et des filles autochtones disparaissent, il y a plus de chances qu'elles soient retrouvées.

Dans sa lettre, elle fait référence aux disparitions et à la mort d'au moins quatre femmes autochtones qui, selon la police de Winnipeg, auraient été assassinées par le même homme.

Mme Gazan indique que depuis des années, les défenseurs des droits des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées demandent que la police et les autres intervenants réagissent plus rapidement.

C’est comme si nos disparitions [étaient] devenues tellement normales que personne ne nous cherche , souligne-t-elle.