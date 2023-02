Le nord des États-Unis se prépare à une tempête hivernale

Plusieurs États du nord des États-Unis ont commencé mercredi à ressentir les effets d'une tempête hivernale qui pourrait ensevelir certains secteurs sous une soixantaine de centimètres de neige et générer des vents et un froid intenses.

De nombreuses écoles et entreprises ont fermé leurs portes dans le Dakota du Sud et le Dakota du Nord, au Minnesota et au Wisconsin. L'Assemblée législative du Minnesota a suspendu ses travaux jusqu'à lundi. Plusieurs bureaux du gouvernement du Dakota du Sud étaient fermés et des employés travaillaient à distance.

Presque toutes les routes du Wyoming sont touchées, plusieurs d'entre elles ont été fermées. Des responsables ont prévenu que la situation pourrait perdurer plusieurs jours.

Les autorités ont demandé à la population d'éviter les déplacements en raison des conditions météorologiques.

Le mauvais temps glissera ensuite vers la côte est du pays. Les météorologues anticipent environ un centimètre de verglas sur le sud du Michigan, le nord de l'Illinois et certains États de l'est.

On attend des précipitations de neige sans précédent dans cette région des États-Unis habituée aux tempêtes hivernales. Il pourrait tomber jusqu'à 65 centimètres de flocons et les accumulations les plus importantes sont attendues dans le centre-est du Minnesota et le centre-ouest du Wisconsin, selon le Service national de météorologie des États-Unis.

Froid, vent et neige

On prédit des bourrasques de 75 km/h et le mercure pourrait plonger à -46, avec le refroidissement éolien, dans le Dakota du Sud, le Dakota du Nord et au Minnesota.

Il pourrait tomber 60 centimètres de neige sur la région de Minneapolis–Saint-Paul pour la première fois en plus de 30 ans. Une première ronde de précipitations est attendue mercredi après-midi, puis une deuxième, plus intense, entre mercredi et jeudi.

Plus de 1200 vols avaient été annulés à travers le pays en milieu de journée, dont environ le tiers au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Minneapolis–Saint-Paul.

Les météorologues d'AccuWeather préviennent que du verglas est possible le long d'une bande de plus de 2000 kilomètres, entre le Nebraska et le New Hampshire, mercredi et jeudi, rendant les déplacements périlleux dans des villes comme Milwaukee, Détroit, Chicago et Boston.

Possible record de chaleur à Washington

Pendant ce temps, une chaleur sans précédent est prévue de Baltimore jusqu'à La Nouvelle-Orléans. Le mercure pourrait friser les 27 degrés Celsius jeudi à Washington, surpassant un record établi en 1874 à pareille date. Du temps anormalement chaud est aussi prédit en Floride.

La Californie se préparait quant à elle à l'arrivée d'une nouvelle tempête hivernale qui pourrait déverser de la pluie, de la neige et de la grêle sur la quasi-totalité de l'État. Des rafales de 75 kilomètres/heure sont possibles le long des côtes du centre et de plus de 100 kilomètres/heure dans les montagnes.

Plus de 100 000 clients étaient privés d'électricité à travers la Californie mercredi midi, selon PowerOutage.us.

Un bambin d'un an a subi de graves blessures quand un arbre est tombé sur une maison de Boulder Creek, au sud de San Francisco. Les secouristes ont dû débiter l'arbre avant de pouvoir secourir l'enfant, a rapporté la presse locale.

Un avertissement de blizzard sera en vigueur dans les montagnes des comtés de Los Angeles, Ventura et Santa Barbara entre 16 h jeudi et 16 h vendredi.