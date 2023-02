Une toute nouvelle bibliothèque pour le Cégep de Trois-Rivières

L’endroit a été fait sur mesure, pour être adapté aux nouveaux besoins des étudiants. La vocation de la bibliothèque va maintenant bien au-delà des prêts de livres pour les cégépiens.

Des espaces pour travailler seul ou en équipe ont été conçus. Les espaces à aire ouverte permettent aux étudiants de parler et s’ils sentent le besoin de travailler en silence, des salles fermées sont prévues à cet effet.

Une zone d'exposition a également été créée pour présenter le travail d’étudiants ou encore y organiser des événements.

Les étudiants se sont rapidement approprié les espaces. D'après des témoignages d'étudiants rencontrés lors de l'inauguration de cette première phase, ils apprécient pouvoir y rencontrer des amis et s'y reposer. Pour une autre étudiante, le simple fait que la bibliothèque soit modernisée lui donne envie d’y venir étudier.

La philosophie derrière les travaux était de faire davantage entrer la lumière et de redonner l’espace aux étudiants, plutôt qu’aux livres. Le silence n’est aussi plus de mise.

« Plutôt [qu'avoir] une bibliothèque silencieuse et isoler le bruit, on a fait le contraire. On permet le bruit, puis on a isolé le silence. »